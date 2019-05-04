Российский артист Садальский пожаловался на безденежье

Станислав Садальский не смог купить коллеге дорогой подарок / Instagram/stassadal

Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье подписчикам своего блога в социальной сети.

На своей странице в Instagram актер опубликовал фото из магазина, где он выбирает одежду вместе со своей коллегой Татьяной Васильевой. В шутливой форме он сообщил, что сделал подарок актрисе на последние деньги.

"По-моему, пальто ужасно?! Работы нет, денег почти нет... заставила купить", – написал Садальский.

При этом он сопроводил свою запись хештегами "подарок" и "безденежье", а также анекдотом о милиционере. Вкус Васильевой Садальский назвал "ужасным".

Напомним, Садальский заявил, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин является бездарностью, который незаслуженно ведет передачи на ТВ.