Экс-супруг Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж Меган Маркл женился на наследнице миллионера / Фото: @jesslacher / Instagram

Бывший муж герцогини Сассекской 42-летний голливудский продюсер Тревор Энгельсон женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда, который заработал состояние на кризисе 2008 года.

Как пишет издание Daily Mail, свадьба с 31-летней Трейси Курланд у него состоялась в роскошном курортном комплексе Rosewood Miramar Beach в штате Калифорния.

На церемонию бракосочетания Энгельсон надел ярко-розовый костюм и белую футболку, а его избранница отдала предпочтение кружевному белому топу c бретелями и кружевной юбке того же цвета.

Как известно Энгельсон и Маркл развелись в 2013 году. Причиной разлада в семье стал напряженный график Маркл, связанный с ее съемками в популярном сериале Suits.

Напомним, в чете герцога и герцогини Сассекских рождение первенца случилось в понедельник, 6 мая. Мальчик будет седьмым в очереди на британский престол в династии Маунтбеттенов-Виндзоров.

Принц Гарри, герцог Сассекский Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл публично озвучили имя - Арчибальд Гаррисон.