Евровидение 2019: как выступила Россия в гранд-финале

Сергей Лазарев представил песню Scream.
Под 5 номером в гранд-финале Евровидения 2019 выступил представитель России Сергей Лазарев.
Артист получил счастливый билет в финал благодаря песне Scream, которую для него написали поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Фишка номера Лазарева – восемь зеркал-экранов, на которых транслируется изображение артиста. Таким образом, на сцене появляются аж 9 Лазаревых.
Однако, его идея не уникальна – в номере представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской декорацией являются также зеркальные экраны, на которых транслируется ее изображение.
Так что, вопрос: кто у кого украл идею, остается актуальным.
Однако, и организаторов, и букмекеров схожие элементы в номерах вовсе не смущают – после выступления артиста во втором полуфинале, его включили в пятерку финалистов, но затем понизили до 8 места.
Мешают ему подняться на первую строчку Норвегия, Италия, Исландия, Италия, Швейцария, Швеция, Австралия и главный конкурент Лазарева – представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, которого называют вероятным победителем песенного конкурса.