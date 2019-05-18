Евровидение 2019: как выступила Россия в гранд-финале

Сергей Лазарев представил Россию на Евровидении 2019 / Reuters

Под 5 номером в гранд-финале Евровидения 2019 выступил представитель России Сергей Лазарев.

Артист получил счастливый билет в финал благодаря песне Scream, которую для него написали поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

Фишка номера Лазарева – восемь зеркал-экранов, на которых транслируется изображение артиста. Таким образом, на сцене появляются аж 9 Лазаревых.

Однако, его идея не уникальна – в номере представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской декорацией являются также зеркальные экраны, на которых транслируется ее изображение.

Так что, вопрос: кто у кого украл идею, остается актуальным.

Однако, и организаторов, и букмекеров схожие элементы в номерах вовсе не смущают – после выступления артиста во втором полуфинале, его включили в пятерку финалистов, но затем понизили до 8 места.

Мешают ему подняться на первую строчку Норвегия, Италия, Исландия, Италия, Швейцария, Швеция, Австралия и главный конкурент Лазарева – представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, которого называют вероятным победителем песенного конкурса.

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