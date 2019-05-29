Смотри и слушай: лучшие документальные фильмы о музыкантах последних лет

Главред собрал список документальных фильмов о музыкантах / Фото: Fotolia / Tyler Olson

Видео из личных архивов, воспоминания друзей и близких, редкие кадры - все, что раньше было недоступно поклонникам именитых звезд и мировых легенд, сейчас показывают режиссеры в документальных фильмах. Благодаря документалистам, фанаты имеют возможность прикоснуться к реальности кумира, и узнать необычные и интересные факты из его биографии.

Если вы все еще в раздумиях, чем же себя занять на летних каникулах или в отпуске, Главред предлагает документальные фильмы об исполнителях самых разных жанров, возрастов и степеней популярности.

Дэвид Боуи: Путь к славе (2019, Великобритания)

Режиссер: Френсис Уэйтли.

Для Уэйтли это не первая работа с биографией Дэвида Боуи – он уже отснял фильмы Пять лет и Последние пять лет.

Путь к славе рассказывает о первых шагах будущего кумира миллионов, появлении его альтер-эго - андрогина-инопланетянина Зигги Стардаста.

Боуи шел к признанию целых 11 лет: за это время ему пришлось сменить 9 групп, играть каверы, быть мимом и хиппи, он также организовал Общество по защите длинноволосых мужчин и носил женские платья.

Майлз Дэвид: Рождение нового джаза (2019, США)

Режиссер: Стэнли Нельсон.

Лауреат нескольких премий Эмми Нельсон создал фильм, основанный на биографии одной из ключевых и самых противоречивых фигур джаза - Майлзе Дэвисе. Кинолента собрана из прежде неизданных архивных материалов и интервью с соратниками и последователями музыканта, и позволяет его узнать так, как этого не делал никто до Нельсона.

Пятка-носок (2019, Россия)

Режиссер: Максим Томаш.

Фильм не про славу, а про дружбу – так называют киноленту Максима Томаша об Антохе MC. Антон Кузнецов, известный как Антоха МС – российский хип-хоп исполнитель, его в фильме останавливает полиция во дворе его собственного дома — с этого начинается одиссея Антохи МС длинною не то в одно лето, не то в один год, не то в одну дружбу.

Songwriter (2018, Великобритания)

Режиссер: Мюррей Каммингс.

Сонграйтер – фильм-байопик, посвященный популярному британскому певцу, автору песен, лауреату Грэмми Эду Ширану. Это в первую очередь кинолента о том, что современной поп-звезде не нужно прятаться под эффектной маской и строить мифологию, чтобы получить любовь миллионов.

Мюррей Каммингс не просто автор фильма – он имел к Ширану особый доступ, ведь Мюррей – кузен и помощник поп-звезды. Поэтому на экране Эд предстает максимально естественным, не стесняется, и не выдает себя за кого-то другого.

В поисках Шугармена (2012, Швеция)

Режиссер: Малик Бенджеллуль.

В поисках Шугармена – фильм Бенджеллуля о культовом блюзмене Сиксто Родригесе. Критики прозвали киноленту "оскароносным детективом, посвященным одной из самых причудливых судеб в истории рок-музыки".

В начале 1970-х Родригес исполнял баллады под гитару, записал даже два альбома, но так и не смог стать популярным у себя дома. Зато случайно привезенная пластинка с записями его песен в ЮАР сделала его популярным в Южной Африке – его даже почитали больше, чем The Rolling Stones.

Вудсток: Три дня, изменившие поколение (2019, США)

Режиссер: Барак Гудман.

Фильм о фестивале, который прошел полвека назад, снял оскароносный режиссер и лауреат Эмми Барак Гудман.

Вудсток – это один из знаменитейших рок-фестивалей, прошедший с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, США. Около пол миллиона человек собрались на фестиваль, а среди выступавших были: The Who, Jefferson Airplane, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие

Невинный фестиваль превратился в самую знаменитую вечеринку, и сформировал целое поколение.

Кроме того, стоит упомянуть фильм Кирилла Серебренникова Лето (2018) – это музыкальный фильм-биография о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы Кино, о его взаимоотношениях с Майком Науменко, и его женой Натальей.

Также в 2018 году вышел биографический фильм Богемная рапсодия о британской рок-группе Queen, сосредоточенный на жизни вокалиста Фредди Меркьюри. Эта кинолента в феврале 2019-го боролась за Оскар, но уступила Зеленой книге. А вот исполнитель роли Меркьюри Рами Малек получил свой первый Оскар.

И, наконец, совсем недавно на Каннском кинофестивале был представлен биографический фильм Рокетмен о знаменитом британском рок-музыканте Элтоне Джоне.

В Украине премьера фильма назначена на 6 июня.