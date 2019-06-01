"Фантастическая фигура": Вера Брежнева доказала, что готова к лету

1 июня 2019, 09:55

Артистка похвасталась стройными формами.

Вера Брежнева
Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась стройной фигурой, и доказала, что она готова к лету и пляжному сезону.

37-летняя певица на своей странице в Instagram артистка показала фото, сделанное у бассейна. Брежнева позировала лежа в черной майке и трендовых велосипедках.

"Лето, я к тебе готова", - подписала снимок певица.

Поклонники отметили, что даже в зимний период артистка может похвастаться идеальной фигурой, и оставили ей десятки комплиментов.

"Вы всегда идеальная, и зимой готовы", - написала stnurai.

"Фантастическая фигура, аж завидно", - расхвалил alextomskiy.

"Мне кажется, что вы всегда к нему готовы", - считает sang_mele.

"Хоть готовься, хоть не готовься, а выйдешь на пляж, сразу возникает вопрос: где все те люди, которые не вылазят из спортзалов?", - пошутила lorka7055.

Вера Брежнева
Вера Брежнева показала стройную фигуру / instagram.com/ververa

Отметим, что певица прилетела в Охай, город в штате Калифорния, США, на выпускной своей старшей дочери Сони.

"Моя выпускница. И пусть не верится (это со временем все же придет), что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Надеюсь, у меня получается. Пусть наши дети будут лучше нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей. #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня...", - подписала снимок Брежнева.

Вера Брежнева
Вера Брежнева с дочкой Соней на ее выпускном / instagram.com/ververa

Ранее Вера Брежнева снялась в пикантной фотосессии.

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Вера Брежнева
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