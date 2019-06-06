Полураздетая Вера Брежнева доказала, что она не святая: певица представила клип, снятый в Киеве

Вера Брежнева показала клип на песню Я не святая / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева порадовала поклонников новой видеоработой.

На фоне слухов об измене своего супруга, артистка на своем YouTube-канале представила клип на песню Я не святая. Это семейная работа Брежневой и ее супруга – композитора, продюсера Константина Меладзе.

"Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает....?! Хотя... и #ЯнеСвятая", - подписала в Instagram видеоработу артистка.

Судя по локациям, клип снимался в Киеве. В ролике Брежнева предстала в откровенном блестящем боди и на каблуках.

Поклонники уже оценили клип, отметив, что Вера выглядит очень сексуально, но не пошло. А вот что касается песни, то она получила больше критики, чем ожидалось.

"Ох, вот это дерзко, сексуально и не пошло! В общем, заменила группу ВИА Гра", - написала Alexandro 12300.

"Какой красивый клип! Сексуально и при этом не пошло, а до невозможности красиво. Смотрела с удовольствием. А какая фигура у Веры, обалдеть просто! В общем, полный восторг от красоты!!! Сама песня классная, правда похожая на предыдущие песни Веры, но все равно понравилась, мелодичная!", - отметила Юлия Иванова.

"Вера хорошо выглядит, песня слабенькая, Меладзе уже не тот", - считает Татьяна Данченко.

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