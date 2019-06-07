"Маленькая Михримах-султан": Роксолана Мерьем Узерли показала подросшую дочь

Мерьем Узерли с дочкой Ларой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, показала свою "маленькую Михримах-султан" - подросшую дочь Лару.

Фото с дочкой Мерьем выложила на своей странице в Instagram. На фото актриса в красном платье с принтом держит на руках Лару, которой пошел уже пятый год.

"Любовь всей моей жизни", - трогательно подписала фото актриса.

Поклонники оставили десятки комплиментов и маме, и самой девочке, сравнив ее с сериальной дочкой Узерли – Михримах-султан.

"Очень красивая мама!", - написала gulnazibragimovna.

"Чудесная малышка", - отметила p_sv_.

"Мне что-то так представилось, что это маленькая Михримах-султан", - считает orlovakseniya1981.

Мерьем Узерли с дочкой Ларой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли засыпала сеть фото с дочкой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Дочь Мерьем Узерли уже едва помещается у нее на руках / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли показала трогательные фото с дочкой / instagram.com/meryemuzerlimeryem

Дочери знаменитости Ларе уже пятый год. Девочку Мерьем родила от своего бывшего возлюбленного, который, узнав о беременности актрисы, бросил ее.

Ранее Мерьем Узерли покорила фанатов глубоким декольте.