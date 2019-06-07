"Маленькая Михримах-султан": Роксолана Мерьем Узерли показала подросшую дочь

Актриса умилила сеть фото с Ларой.
Турецкая актриса Мерьем Узерли, которая известна по роли Роксоланы в сериале Великолепный век, показала свою "маленькую Михримах-султан" - подросшую дочь Лару.
Фото с дочкой Мерьем выложила на своей странице в Instagram. На фото актриса в красном платье с принтом держит на руках Лару, которой пошел уже пятый год.
"Любовь всей моей жизни", - трогательно подписала фото актриса.
Поклонники оставили десятки комплиментов и маме, и самой девочке, сравнив ее с сериальной дочкой Узерли – Михримах-султан.
"Очень красивая мама!", - написала gulnazibragimovna.
"Чудесная малышка", - отметила p_sv_.
"Мне что-то так представилось, что это маленькая Михримах-султан", - считает orlovakseniya1981.
Дочери знаменитости Ларе уже пятый год. Девочку Мерьем родила от своего бывшего возлюбленного, который, узнав о беременности актрисы, бросил ее.
Ранее Мерьем Узерли покорила фанатов глубоким декольте.