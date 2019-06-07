Умерла? Черно-белое фото Аллы Пугачевой не на шутку взволновало сеть

Фанаты ужаснулись: неужели певица ушла из жизни?
Очередное известие о смерти российской певицы Аллы Пугачевой не на шутку взволновало ее поклонников.
Черно-белое фото Примадонны с мужем Максимом Галкиным появилось на одном из фан-аккаунтов певицы в Instagram.
Нашлись поклонники, которые решили, что черно-белое фото свидетельствует о кончине знаменитой артистки, и стали заваливать Галкина вопросами о состоянии здоровья его жены.
"А почему черно-белое, я аж испугалась!", - написала starneshkkk.
"Пугачева умерла???", - удивилась gulnara19.
"Пугают такие чб фото в ленте", - отметила _.purpurka._.
"Как я не люблю черно-белые фото, аж сердце екнуло", - считает my_crazy_family_lov.
Как оказалось, звездных супругов засняли во время празднования 20-летия московского ресторана Кафе Пушкинъ. Пара предстала в total black нарядах, а обновленная прическа Пугачевой заметно уменьшила ей лет.
Позже появились и цветные фото с живой и здоровой Пугачевой.
Ранее Пугачева рассказала, что подготовила место для своей могилы, составила завещание и отдала распоряжения по организации своих похорон.
Ранее Максим Галкин раскрыл подробности знакомства с Аллой Пугачевой.