Умерла? Черно-белое фото Аллы Пугачевой не на шутку взволновало сеть

Черно-белое фото Аллы Пугачевой не на шутку взволновало сеть / instagram.com/alla_pugacheva_forum

Очередное известие о смерти российской певицы Аллы Пугачевой не на шутку взволновало ее поклонников.

Черно-белое фото Примадонны с мужем Максимом Галкиным появилось на одном из фан-аккаунтов певицы в Instagram.

Нашлись поклонники, которые решили, что черно-белое фото свидетельствует о кончине знаменитой артистки, и стали заваливать Галкина вопросами о состоянии здоровья его жены.

"А почему черно-белое, я аж испугалась!", - написала starneshkkk.

"Пугачева умерла???", - удивилась gulnara19.

"Пугают такие чб фото в ленте", - отметила _.purpurka._.

"Как я не люблю черно-белые фото, аж сердце екнуло", - считает my_crazy_family_lov.

Эменно это фото стало причиной распространения слухов о смерти звезды / instagram.com/alla_pugacheva_forum

Как оказалось, звездных супругов засняли во время празднования 20-летия московского ресторана Кафе Пушкинъ. Пара предстала в total black нарядах, а обновленная прическа Пугачевой заметно уменьшила ей лет.

Позже появились и цветные фото с живой и здоровой Пугачевой.

Алла Пугачева жива и невредима / instagram.com/alla_pugacheva_forum

Ранее Пугачева рассказала, что подготовила место для своей могилы, составила завещание и отдала распоряжения по организации своих похорон.

Ранее Максим Галкин раскрыл подробности знакомства с Аллой Пугачевой.