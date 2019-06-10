Полуголая с рогами: Maruv зажгла на концерте в Москве

MARUV выступила в Москве / Instagram

Украинская певица Maruv отыграла очередной свой концерт - в этот раз в Москве. Фанатов она поразила своими необычными откровенными нарядами и поспешила похвастаться ними в соцсетях.

"Козий движ", - в своем обычном стиле подписала фотосессию с девочками из своей команды.

MARUV на концерте Муз-ТВ-2019/ Instagram

На снимках Maruv позирует как в сине-черном боди, высоких сапогах и маске с рогами - которые неплохо подчеркивают ее стройную фигуру и длинные ноги, так и в прозрачном платье с сапогами по бедра.

MARUV в прозрачном платье и латексе / Instagram

MARUV уточнила, что "движ" она устроила на церемонии вручения премий МузТВ-2019.

MARUV похвасталась ножками в пикантном наряде/ Instagram

Ранее сообщалось, что Maruv покрасовалась в смелом наряде из кожи и латекса.