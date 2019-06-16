Алибасов заработал на пропаже кота сотни тысяч

Бари Алибасов / фото Википедия

Кот Бари Алибасова Чуча через пару дней после возвращения хозяину стоит уже 150 тысяч долларов.

О том, как кот зарабатывает Алибасову деньги в интервью ИАRegnum сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы На-На Вадим Горжанкин.

За два дня поступило предложений на 150 тысяч долларов, чтобы кот Алибасова снялся в рекламах разнообразных брендов.

"Интерес проявили не только компании, которые производят корма и аксессуары для кошек, но и парфюмерный бренд, детективное агентство и оператор систем видеонаблюдения", — рассказывает Горжанкин.

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Кроме того, после чудесного возвращения, кота Чучу планируют взять в новый концертный тур группы На-На.

Ранее сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан - представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии. Перевозкой Бари Алибасова займутся после обследования в понедельник 17 июня. Алибасов уже идет на поправку, хотя остается в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи что Бари Алибасов умер.