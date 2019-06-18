У бесследно пропавшего Алибасова отобрали квартиру - наследники останутся ни с чем

Бари Алибасов / КП

Перед непонятным отравлением Бари Алибасова кротом, он связывался со своим адвокатом из-за своих квартир, которых он почти лишился накануне.

Об этом рассказал сам адвокат Алибасова Сергей Жорин в программе Пусть говорят.

Он объяснил, что некий экс-чиновник жилищного департамента Москвы когда-то помогал Алибасову приобрести квартиры, но они были оформлены отнюдь не на Алибасова. И как раз перед отравлением продюсер обратился к нему из-за того, что кто-то другой стал платить квартплату его квартир.

Пока Жорин готовил заявление в суд на бывшего партнера Алибасова и владельца квартир, сам Алибасов "внезапно" отравился кротом и попал в реанимацию.

По словам Жорина, Алибасов сам позвонил Жорину из больницы, попросил переписать завещание, и распространить в СМИ информацию об изменениях.

Кроме того, сестра Алибасова подозревает, что к отравлению причастны его родственники со стороны жены Шушкиной - из-з нее он перестал общаться с родней в Казахстане, а по мнению Зои Каримовны, родственники Шушкиной хотели в первую очередь получить наследство.

Где находится Алибасов - неизвестно, потому что в понедельник появилась информация о том, что его забрали из реанимации, но в больнице информацию опровергают.

Позже ПР-менеджер Вадим Горжанкин заявил, что сын вывез Алибасова из реанимации, и продюсер чувствует себя хорошо.

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца.

Алибасова решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.