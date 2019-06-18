Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку

18 июня 2019, 10:44

После слухов том, что продюсера На-На Бари Алибасова выписали из реанимации Склифасовского и перевезли домой, врачи из больницы официально отчитались о реальном положении вещей.

Бари Алибасов
Где находится Бари Алибасов / скриншот

Бари Алибасова не выписывали из реанимации Склифосовского, и он до сих пор находится в токсикологическом отделении.

Об это сообщили медики по телефону во время интервью с КП.ru.

"Нет, он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8", - ответили по телефону.

После вопроса о проверке в реальном времени, врачи перепроверили информацию, и заверили, что Алибасов до сих пор на месте.

"Новые сведения будут завтра утром, а все подробности — у лечащего врача", - заявили врачи.

PR-директор Алибасова и группы На-На Вадим Горжанкин заверил, что Бари Алибасова выписали из больницы еще 17 июня.

"Бари Алибасов точно выписан из Склифосовского. Я его видел лично. Информация о том, что он ещё в больнице - ложь. Он сейчас с Лидией Николаевной и котом Чучей. Его жизни ничего не угрожает. Он ходит без посторонней помощи и говорит. Строит планы на работу и спрашивает о гастролях группы На-На", - заявил он.

Между тем, никто официально никто не знает, где точно находится Алибасов, а его сестра Зоя в программе Пусть говорят обвинила в отравлении брата Шушкину и ее детей и внуков.

Ранее сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца.

Алибасова решили отправить на реабилитацию в страну Средней Азии вместо лечения в Европе.

"Мы сначала хотели его отправить в Германию. Наверное, мы его все-таки отправим в Казахстан", — резюмировал сын Алибасова.

До этого сын Алибасова сообщил, что повезет Бари Алибасова на реабилитацию в Казахстан — представители "свыше" убедили выбрать его вместо Германии.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

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больница Бари Алибасов
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