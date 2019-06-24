Косящего под шиза Алибасова обвинили в плагиате

Бари Алибасов неудачно закосил под шиза / фото Википедия

Бари Алибасов получил первую серьезную критику в свой адрес из-за симуляции безумия после искусственной комы, в которую его погрузили из-за ожога пищевода и желудка.

Андрей Малахов и Бари Алибасов решили привлечь побольше зрителей незатейливым номером, который устроил Ефим Шифрин, который написал свои возмущения в Facebook.

"Испивший "Крота" предводитель "нанайцев" въехал в студию программы "Привет, Андрей" на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым. Интересно, это "чудо святого Йоргена", которое мне не пришло в голову запатентовать, станет вечным трендом похожих программ, или у команды Андрея найдутся какие-нибудь более свежие идеи для привлечения зрителей?", - написал Ефим.

Его возмутил номер с арбузом и переодеванием, который устроили Малахов и Алибасов на шоу Привет, Андрей.

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Он напомнил, что на ТВ в свое время устроил подобный цирк с черными очками и палочкой, которые принес на фоне статей в желтой прессе в эфир шоу.

Алибасов попал под критику / скриншот

"Вы, наверное, помните эту мрачную шутку, когда в ответ на домыслы доставших меня писак, объявивших urbi et orbi, что я нахожусь при последнем издыхании, я появился с палочкою, в черных очках в эфире главного нашего канала, а затем, вслед появившимся на всех экранах студии прощальным заголовкам из жёлтых газет, отбросил и палочку, и очки, и объявил, что ждать моего ухода рановато: я вполне здоров и каждый день бегаю по сцене родного театра, даже не запыхавшись", - заявил он.

Алибасова раскритиковали за шизу у Малахова / скриншот

В комментариях к посту люди пишут, что Бари Алибасов действительно переборщил с КРОТом и "амнезией".

Алибасова уличили в мошенничестве / Скриншот

" Вообще стыдоба весь этот цирк с кротом. На склоне лет исполнять роль шута? Зачем?...", "Не понимаю,а сводки из больницы?!Врачи лгали?!", "А первое интервью Малахова дома у Бари вообще мрак. Лохматый заросший Бари в одних трусах моет унитазы и придуривается. Да, мистификация!", "Сценаристы бездарные были( А кто это разрешил... (слово нехорошее вертится на языке)", - пишут в комментариях.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Склифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.