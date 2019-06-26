Звонила: Оля Полякова выпустила новый летний хит

Звонила: Оля Полякова выпустила новый трек / Пресс-служба

Оля Полякова, которая покинула Лигу Смеха ради шоу Х-Фактор, презентует новый шикарный хит в стиле 90-х.

Оля Полякова, как и последние несколько лет до этого, ловко смогла совместить тексты и музыку со стилем 90-х, так, чтобы получился пляжный хит.

Это уже пятая песня из нового альбома Королева Ночи Оли Поляковой, который она готовит к выпуску.

"Впервые песня Звонила прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу Королева ночи в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети гуляет множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион", - сообщают представители Поляковой.

Ну, наконец она порадовала поклонников студийной записью сего творения, которое скоро обзаведется и клипом.

Звонила Оля Полякова слушать онлайн песню:

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