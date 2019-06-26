Сваты 6 сезон: дата выхода нового сезона скандального шоу

Сваты 6 сезон: дата выхода на 1+1 / скриншот

Сериал Сваты снова может выходить в эфир на телеканале 1+1. Об этом свидетельствуют результаты выигранных дел.

Новый 6 сезон сериала выходит уже в июле, и будет идти регулярно в будние дни.

Сюжет сезона посвящен юной Евгении, которая решила стать готом, чем изрядно встревожила своих родных. Бабушки и дедушки изо всех сил борются с таким увлечением Жени, запрещают встречаться с друзьями-готами, запирают в доме, привлекают внимание внучки к литературе и другим интеллектуальным темам. Но, как все получится в конце - полнейший сюрприз.

Телеканал 1+1 получил право на прокат сериала уже давно, но в Госкино какие-то непонятные проблемы, из-за которых это право не реализовывается в полной мере.

Сейчас 1+1 имеет прокатные удостоверения на первый и шестой сезоны комедийного сериала, но телеканал продолжает борьбу за право на показ всех сезонов проекта Сваты.

6 сезон сериала Сваты выйдет на 1+1 в 20:15 с 1 июля.

Ранее называлась дата выхода второго сезона сериала Призраки дома на холме.