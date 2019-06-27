Макс Райт умер: причины смерти актера из сериала АЛьф

27 июня 2019, 08:30

Макс Райт, американский актер, хорошо всем известный по роли Вилли Таннера в Альфе, умер в возрасте 75 лет.

Макс Райт умер
Макс Райт умер: причины смерти / Warner Bros

Макс Райт долгое время боролся со смертельной болезнью, которая в 2019 году все же взяла верх.

Актер кино и сериалов Макс Райт умер в среду 26 июня ночью в своем доме на Эрмоса-Бич в Калифорнии, пишет издание TMZ.

Родственники сообщили, что у Макса райта была диагностирована лимфома, с которой он начал бороться с 1995 года. На долгое время ему удалось добиться ремиссии, но болезнь вернулась снова.

Наиболее известен актер по роли отца американского семейства Вилли Таннера, который приютил у себя пришельца с Мельмака Альфа. Ситком Альф выходил в течении 4 сезонов и завоевал сердца миллионов.

Семья

Жена Макса Райта Линда Ибаррондо умерла от рака груди в 2017 году. У них осталось 2 детей. Они были женаты с 1965 года, и выростили дочку и сына - Дейзи и Бена. Во время проблем с алкоголем у Макса, Линда сильно его поддерживала.

Проблемы с алкоголем и болезнь

Макс Райт в 90-х пережил сразу несколько ударов. Его стали меньше приглашать на постановки, карьера начала идти на спад, а в 1995 году врачи диагностировали ему лимфому. Райт начал долгое лечение, но позже начал выпивать и дважды задерживался за вождение в нетрезвом виде - в 2000, когда снимался в Шоу Норма, и в 2003 году. Со временем болезнь вошла в ремиссию, но последние месяцы его жизни она вернулась с новой силой.

Фильмография

1978-1983 - Такси;

1979 - Весь этот Джаз;

1979 - Последнее объятие;

1981 - Красные;

1982 - Театр волшебных историй;

1982-1983 - Чирс;

1983 - Афера ІІ;

1983-1988 - Сказки темной стороны;

1985 - Студенческие каникулы;

1985-1986 - Мученики науки;

1985 - Конрад;

1986 - Свобода;

1986 - Хватай и Беги;

1986 - 1995 - Альф;

1991 - Она написала убийство;

1992 - Квантовый скачок;

1992-1999 - Без ума от тебя;

1994 - Белая миля;

1994 - Монти;

1994 - Противостояние;

1994 - Тень;

1994-1995 - Друзья;

1995 - Старые ворчуны разбушевались;

1995 - 2004 - Шоу Дрю Кэри;

1996 - 2000 - Утренний выпуск;

1997 - Ночной убийца;

1998 - С Земли на Луну;

1999 - Заснеженные кедры;

1999 - Сон в летнюю ночь;

1990 - 2001 - Шоу Норма;

2002 - Пасха;

2005 - Назад к Норму.

У украинского Альфа, который показывали на телеканале  ICTV в 1996-1997-х годах, своя история. Его дублирование на украинский было признано лучшим в мире переводом Альфа на иностранные языки (а сериал шел в 80 странах) и стало триумфом переводчика Олексы Негребецкого, озвучившего Альфа Евгения Малухи и остальных актеров. Фактически, поколение училось любить свой язык благодаря этому сериалу.

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