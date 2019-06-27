Пельмени после водки: Седокова сделала каминг-аут о целлюлите

Анна Седокова, после выхода клипа ЯЖЕМАТЬ решила публично признаться, что страдает от целлюлита.
Певица Анна Седокова вызвала гнев пользователей соцсетей своим новым клипом ЯЖЕМАТЬ, где она не только снялась без трусов, но и постоянно светила ягодицами и грудью. Как оказалось, кроме прочего, ее критиковали за излишне выдающуюся фигуру.
После жесткого загула с подружками, в ходе которого они глубокой ночью они варили пельмени. Тперь Седокова готова сделать откровенное заявление.
"Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист ❤️ со словами "Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты". Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - "Аня что с тобой такое , посмотри на себя".Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу", - призналась Анна Седокова.
"Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать. Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать", - решилась певица.
Тем не менее, она призвала пользователей соцсетей присоединиться к ней в этой нелегкой задаче.
"Есть Советы для вашей пышечки?", - вопросила она.
Не все поклонники разделили ее решение. Часть женщин заявила против идеи Седоковой, а другие с удовольствием надавали ей советов.
"Женщина, ты ку-ку? если похудеешь, я тебя убью! у тебя самая лучшая фигура и персик! ни грамма лишнего и только килограммы секса! Просто Россия отсталая страна, поэтому понять и простить", "Никогда не будет никаких советов. Ты и так хороша. Целлюлит от массажа уйдёт но и он тебя не портит. Те кого что-то ее устраивает идут на**", "Да, есть совет. Аня, ты прекрасна. Зыбей. посмотри на ляжки Карди Би или Рианы... они вообще не парятся. Ты конфетка", "Я бы порекомендовала курс лечебного голодания. Оздоровитесь, помолодеете, все отёки уйдут. У меня сегодня 11 ый день. Не узнаю себя в зеркале, как-будто вернулась на 10 лет назад. Почитайте труды врачей на эту тему, чтобы сделать всё правильно.", - советуют ей подписчицы.
ЯЖЕМАТЬ Седокова смотреть онлайн клип:
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