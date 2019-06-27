Пельмени после водки: Седокова сделала каминг-аут о целлюлите

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова вызвала гнев пользователей соцсетей своим новым клипом ЯЖЕМАТЬ, где она не только снялась без трусов, но и постоянно светила ягодицами и грудью. Как оказалось, кроме прочего, ее критиковали за излишне выдающуюся фигуру.

После жесткого загула с подружками, в ходе которого они глубокой ночью они варили пельмени. Тперь Седокова готова сделать откровенное заявление.

"Вчера вечером, мне написала одна очень крутая девочка и супер артист ❤️ со словами "Забей ты. Не читай , что пишут ! У тебя фигура моей мечты". Я, конечно, чуть не разревелась от счастья. Да и за 15 лет уже такого начиталась, но подойдя к зеркалу , чуть не разревелась опять. После рождения третьего ребёнка, я поправилась и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик )) Я помню, как ещё пару лет назад, мой бывший муж, написал мне - "Аня что с тобой такое , посмотри на себя".Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу", - призналась Анна Седокова.

Анна Седокова / скриншот

"Итак, я начала серьезно заниматься вопросом и все как один специалисты заявили мне - это не жир , это вода. Ноги отекают и получается такая картина. Что делать? Пить больше воды, но только до 6 вечера, чтобы ещё больше не отекать. Менять полностью питание и я очень горжусь собой, что вот, как уже неделю не ем разные хлеба и круассаны . Ночные пельмени после водки не считаются. Простите, сорвалась , у меня был стресс. Массажи !!! Одновременно на похудение и подтяжку !!! Это важно не забывать", - решилась певица.

Тем не менее, она призвала пользователей соцсетей присоединиться к ней в этой нелегкой задаче.

"Есть Советы для вашей пышечки?", - вопросила она.

Анна Седокова / скриншот

Не все поклонники разделили ее решение. Часть женщин заявила против идеи Седоковой, а другие с удовольствием надавали ей советов.

"Женщина, ты ку-ку? если похудеешь, я тебя убью! у тебя самая лучшая фигура и персик! ни грамма лишнего и только килограммы секса! Просто Россия отсталая страна, поэтому понять и простить", "Никогда не будет никаких советов. Ты и так хороша. Целлюлит от массажа уйдёт но и он тебя не портит. Те кого что-то ее устраивает идут на**", "Да, есть совет. Аня, ты прекрасна. Зыбей. посмотри на ляжки Карди Би или Рианы... они вообще не парятся. Ты конфетка", "Я бы порекомендовала курс лечебного голодания. Оздоровитесь, помолодеете, все отёки уйдут. У меня сегодня 11 ый день. Не узнаю себя в зеркале, как-будто вернулась на 10 лет назад. Почитайте труды врачей на эту тему, чтобы сделать всё правильно.", - советуют ей подписчицы.

ЯЖЕМАТЬ Седокова смотреть онлайн клип:

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