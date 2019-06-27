Алан Бадоев покоряет рынок шоу бизнеса в Азии

Клипмейкер Алан Бадоев, известный созданием клипов для большинства украинских исполнителей начал интервенцию азиатского рынка шоу бизнеса.
Музыкальный продюсер Алан Бадоев получил заказ на создание более 20 клипов для китайских исполнителей.
Украинский режиссер стал первым клипмейкером не только в Украине, но и среди стран бывшего СССР, кто, заключив договор, который открыл для страны целую индустрию китайского рынка.
"В течении 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым", - отметил Бадоев.
За последнее время шоу бизнес в Азии прорывает границу за границей, и становится очень привлекательным для многих продюсерских агентств, которые планируют выйти на азиатский рынок.
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Украина в лице Бадоева не стала исключением. Согласно условиям контракта, подписанного в конце весны 2019 с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам, BADOEV TEAM в течении первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.
"Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", - пояснил он.
На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя.
Ранее KAZAKY и Алан Бадоев презентовали новый клип.