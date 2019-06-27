Алан Бадоев покоряет рынок шоу бизнеса в Азии

27 июня 2019, 18:05

Клипмейкер Алан Бадоев, известный созданием клипов для большинства украинских исполнителей начал интервенцию азиатского рынка шоу бизнеса.

  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева
  • Алан Бадоев снимает клип для бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин Пресс-служба Алана Бадоева

Музыкальный продюсер Алан Бадоев получил заказ на создание более 20 клипов для китайских исполнителей.

Украинский режиссер стал первым клипмейкером не только в Украине, но и среди стран бывшего СССР, кто, заключив договор, который открыл для страны целую индустрию китайского рынка.

"В течении 15 лет я снимаю по всему миру. Работаю с артистами различных жанров музыки, языков и стран. Но особое удовольствие мне доставляет сотрудничество с представителями другой ментальности, музыкантами, которые специально едут в мой родной Киев, чтобы снять себе видео. Это делает меня счастливым", - отметил Бадоев.

За последнее время шоу бизнес в Азии прорывает границу за границей, и становится очень привлекательным для многих продюсерских агентств, которые планируют выйти на азиатский рынок.

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Украина в лице Бадоева не стала исключением. Согласно условиям контракта, подписанного в конце весны 2019 с международной компанией N.E.W.S (International celebrity visual IP marketing company), которая занимается предоставлением менеджмент и маркетинг услуг многим китайским артистам, BADOEV TEAM в течении первого года сотрудничества обязуется разработать и спродюсировать порядка 25 креативных видеопроектов. Реализация подобной коллаборации станет уникальным прецедентом для музыкальной индустрии страны.

"Этот контакт – безусловное начало нового этапа и уровня производства не только для меня, как режиссера, а и для многих компаний-подрядчиков нашей индустрии. Для себя же я по-прежнему ставлю те задачи, что и всегда: предоставить клиенту первоклассный продукт, который будет представлять его музыку не только в Китае, но и во всем мире, так как несколько проектов, над которыми мы сейчас работаем, рассчитаны именно на мировой релиз", - пояснил он.

На данный момент команда Бадоева уже отсняла два видеоклипа для молодого исполнителя – выходца из популярного бойз-бенда Nine Percent Ю Чжанцзин. Именно с работами от украинского режиссера восходящая поп-звезда начнет карьеру в качестве сольного исполнителя.

Ранее KAZAKY и Алан Бадоев презентовали новый клип.

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Алан Бадоев
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