Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в России

Нино Катамадзе больше не будет выступать в России / tochka.net

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе из-за антироссийских митингов в Грузии решила прекратить свои выступления на территории России.

В Facebook знаменитость сообщила, что 22 июня выступила в Москве на фестивале Усадьба Jazz и это были ее финальные российские гастроли.

"Мои дорогие слушатели и люди, которые протестуют в течение 10 дней, прежде всего обращаюсь к вам. Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! Я всегда говорю, что Россия — оккупант, Путин — мой враг!" – заявила певица.

Поклонники раскритиковали выступление Катамадзе в России 22 июня, поскольку протесты в Грузии начались с 20 июня.

"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!", — написала Катамадзе.

Артистка также заявила, что солидарна с требованием митингующих об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Как известно, Нино Катамадзе — грузинская джазовая певица и композитор. На ее счету шесть альбомов и 12 саундтреков к различным фильмам.

Напомним, в Грузии продолжают полыхать акции протеста против визита в грузинский парламент депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который разместился в кресле спикера. Полиция активно пытается разгонять протестующих под стенами парламента в Тбилиси - с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

Далее, президент РФ Владимир Путин запретил авиаперелеты в Грузию и поручил вывезти находящихся в стране россиян.