Слава Каминская разводится с мужем, или нет - новые подробности

Слава Каминская / Instagram

Информация о разводе Славы Каминской с мужем Эдгаром просочилась в сеть в начале июня, и оказалось, что это уже вторая попытка развода за последние несколько лет.

Звезды особо не афишировали проблемы, и не давал прямых комментариев, но в дело было обнаружено в списке назначенных к рассмотрению.

Первое заседание должно было пройти 12 июня, и второе якобы назначили на 1 июля, но оно так и не появилось в реестре судебных дел Подольского районного суда города Киева.

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После заседания стало известно, что адвокаты Славы добились времени на примирение с Эдгаром. Звезды добились, чтобы заседание 1 июля было закрытым - без СМИ, поэтому, теперь неизвестно - решили супруги отменить развод и примирились, судья перенес заседание дальше чем 1 июля, или юристам удалось скрыть даты проведения заседания каким-то законным способом.

Слава Каминская разводится с мужем, или нет? / скриншот

Напомним, недавно Эдгар Каминский показал шикарную блондинку в своей постели.

Ранее Слава Каминская записала видео, в котором показала, что теряет ее муж Эдгар.