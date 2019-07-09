Maluma в Киеве вышел с украинским флагом на сцену

Maluma в Киеве / Instagram

Колумбийский певец Maluma устроил зажигательное выступление в Киеве, отыграв концерт во Дворце Спорта.

На выступлении Maluma зажег фанатов не только своим уникальным выступлением, но и вступительными словами и украинским флагом, в который он замотался.

Он опубликовал в Instagram фото и видео, как гулял по Киеву и развлекался перед концертом, а также, как готовился к выступлению в смоем номере.

Не удивительно, что на сцену Maluma вышел в прекрасном настроении. И овации вызывали не только его хиты, но и украинский флаг, с которым Maluma вышел на сцену. Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от языка и назвал его очень сложным для изучения. В то же время колумбийский артист похвастался несколькими словами, которые выучил за день пребывания в Киеве – "спасибо" и "на здоровье".

Открывать концерт Maluma взялась популярная украинская певица Настя Каменских.

Она выбрала для выступления достаточно откровенный наряд: прозрачную черную кофту, баску с фиолетовой бахромой и шорты с прозрачными вставками. После выступления поп-звезда сделала совместное фото с Maluma, в заметке к которому призналась, что это был невероятный концерт.

"Maluma, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты – непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, зажигательными танцами и прекрасной музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер!", - написала Каменских.

Настя Каменских / Instagram

Напомним, Каменских случайно засветила грудь и соски прямо на сцене