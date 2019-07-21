Жизнь после "Крота": Алибасов снимется в Брате-3 от Барецкого

Бари Алибасов / pronedra.ru

Легендарный продюсер 90-х Бари Алибасов − недавно ставший героем светских хроник после истории с отравлением средством для чистки труб "Крот" − снимется в небольшой роли в фильме Брат-3, режиссером выступит скандальной известный шоумен и экс-участник группировки Ленинград Стас Барецкий.

Соответствующее сообщение опубликовала радиостанция Говорит Москва со ссылкой на слова PR-директора продюсера Вадима Горжанкина.

Также известно, что по сюжету фильма главный герой мечтает попасть на российский теледолгострой − реалити-шоу Дом-2 − и является поклонником курируемого уже несколько лет Алибасовым поп-коллектива На-На (несколько песен которого войдут в саундтрек).

"Также по сюжету фильма одна из главных героинь — девушка-киллер, которая убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса. Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет", — заявил Горжанкин.

Кроме того, что съемки Брата-3 стартуют через месяц в подмосковном городе Красногорск.

К слову, дилогия гангстерских арт-боевиков Брат/Брат-2 (1997/2000) давно стала классикой российского кинематографа. Оба фильма поставил режиссер Алексей Балабанов, а главную роль сыграл Сергей Бодрой-младший.

Напомним, ранее Алибасов устроил в домашних условиях притон с голыми мужчинами и эротической фотосессией. До этого он врезал женщине в прямом телеэфире.