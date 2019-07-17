"Помойка": Симулянт Алибасов врезал женщине в прямом эфире

Бари Алибасов избивает женщин ради славы/ фото Википедия

Бари Алибасов накинулся на Ляну Фридман с кулаками прямо в эфире программы неудовлетворенный ее словами.

Инцидент произошел после того, как женщина высказала обвинения в адрес супруги продюсера актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — отметила Фридман.

Ведущий пригласил на сцену дочь Шукшиной Ольгу. В это время ракурс камеры изменился, но еще было видно, что Алибасов кинулся к Лиане. Он подошел к женщине и попытался ударить, после чего она в слезах покинула съемочную площадку.

Алибасов напал / скриншот

Самого же Алибасова осудил ведущий: "Зачем Вы поднимаете руку на женщину? Понятно, что она оскорбила Вашу жену, это да. Но она же не..."

Читайте такжеАлибасов признался, зачем пил КРОТ и прятался

Алибасов напал / скриншот

"Зачем здесь эта женщина?, - перебил ведущего Алибасов, - Не оскорбила, а вылила целый гнусный...Помойка".

Пусть говорят Бари Алибасов накинулся на подругу смотреть онлайн выпуск 16.07.2019:

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.