"Помойка": Симулянт Алибасов врезал женщине в прямом эфире

17 июля 2019, 10:36

Завравшийся о своем отравлении Алибасов обнаглел окончательно, и стал кидаться на людей. От его рук уже пострадала давняя подруга.

Бари Алибасов
Бари Алибасов избивает женщин ради славы/ фото Википедия

Бари Алибасов накинулся на Ляну Фридман с кулаками прямо в эфире программы неудовлетворенный ее словами.

Инцидент произошел после того, как женщина высказала обвинения в адрес супруги продюсера актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Я все делаю, чтобы он не оставался с Федосеевой. Все его беды начались с появлением ее в его жизни", — отметила Фридман.

Ведущий пригласил на сцену дочь Шукшиной Ольгу. В это время ракурс камеры изменился, но еще было видно, что Алибасов кинулся к Лиане. Он подошел к женщине и попытался ударить, после чего она в слезах покинула съемочную площадку.

Алибасов напал
Алибасов напал / скриншот

Самого же Алибасова осудил ведущий: "Зачем Вы поднимаете руку на женщину? Понятно, что она оскорбила Вашу жену, это да. Но она же не..."

Читайте такжеАлибасов признался, зачем пил КРОТ и прятался

Алибасов напал
Алибасов напал / скриншот

"Зачем здесь эта женщина?, - перебил ведущего Алибасов, - Не оскорбила, а вылила целый гнусный...Помойка".

Пусть говорят Бари Алибасов накинулся на подругу смотреть онлайн выпуск 16.07.2019:

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком.

Уже на следующий день начали распространять слухи, что Бари Алибасов умер.

После того, как Алибасов вышел из комы, его родственники начали распространять слухи о неадекватности продюсера. Но свою оценку психики Алибасова уже дали врачи-психоаналитики.

Ранее появились слухи, что жена Алибасова также в больнице.

В отравлении Алибасова обвинили дочь его жены Анну Шушкину, но она опровергает свою причастность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Пусть говорят Бари Алибасов новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:49
До выборов - занят: у Порошенко объяснили, почему он не идет на допрос в ГБР
10:36
"Помойка": Симулянт Алибасов врезал женщине в прямом эфире Видео
10:32
Доллар резко подскочил вверх: назван худший сценарий для гривны до конца 2019 года Видео
10:24
В Киеве фура вылетела с моста: опубликованы фото и видео Фото Видео
10:10
На Николаевщине фургон не разминулся с автобусом: погибли мужчина и его двое детей Фото
09:59
Скончался чемпион мира по дзюдо
09:55
Звезда Улицы разбитых фонарей срочно госпитализирован - что случилось
09:54
Как Нафтогаз втянул Зеленского в дешевый пиар на цене газа мнение
09:26
В киевском метро сегодня останавливали движение поездов: названа причина
09:24
"Уезжая в Россию, украинские футболисты отрекаются от сборной": Юрий Вернидуб
09:18
17 июля 2019: что нужно делать, чтобы поскорее выйти замуж и чтоб деньги водились Видео
09:14
Главные новости 17 июля: серьезное ЧП с детьми в Крыму и погодная "лафа"
08:49
"Взаимодействие Зеленского и Путина": Волкер высказался об обмене пленными Видео
08:30
Полузащитник сборной Украины стал игроком Аталанты Видео
08:25
Порошенко превратил Украину в государство-беженец с протянутой рукой мнение
08:24
Названы области Украины, которым светит погодная "лафа" Видео
07:59
Из разных точек Земли наблюдали лунное затмение: опубликованы завораживающие фото Фото Видео
07:39
Ажурные открытки и сердечные поздравления на свадьбу Фото Видео
07:27
По 500-800 млн в год: почему Зеленский решил прикрыть кормушку Минстеця
07:23
В Крыму в лагере отравились десятки детей, трое — в реанимации
07:15
Олексій Кошель: Проросійська колона в новому парламенті створить для України серйозні проблеми
06:58
Чем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком мнение
06:42
Все не то, чем кажется: в чем особенность лунного затмения 17 июля и чего ждать знакам Зодиака Видео
06:07
"Я устала, я ухожу": астролог рассказал, что ждет Ангелу Меркель
05:39
Нибиру уничтожит Россию: планета-убийца взяла на прицел Москву - уфологи
05:11
Эксперт рассказал, когда украинцам ждать нового повышения тарифов на газ Видео
04:25
Хороший левак: ученые выяснили, почему люди изменяют друг другу
04:15
Бузова на четвереньках отгребла по мягкому месту Видео
03:52
Известная российская фигуристка показала клубничку
03:05
Хакер нашел способ взломать любой Instagram за десять минут
02:42
Ранние арбузы и дыни: медики назвали признаки отравления нитратами Видео
01:54
Сексологи рассказали, что нужно делать женщинам ради отличного секса
01:53
Брошенная Ирина Шейк пикантным сэлфи напомнила, что утратил Брэдли Купер
01:02
Опасность новой "ширки": Тука объяснил, кто способен вынести Раду вперед ногами Видео
00:27
На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы от Оппоблока
00:23
Доктор Комаровский назвал обязательные условия для сна ребенка на свежем воздухе
16 июля, вторник
23:55
"Россия должна, должна, должна": в Совбезе ООН сделали громкое заявление по Украине Видео
23:35
Экстрадицию Фирташа в США отложили до зимы Видео
23:04
Купить Донбасс и Крым: Зеленскому сделали неожиданное предложение
22:32
В Кирилловке на 57-метровом аттракционе застряли туристы: опубликовано видео Видео
22:03
Еврокомиссию впервые возглавила женщина: что о ней известно
21:43
Тука назвал условие, при котором Донбасс будет развиваться и процветать
21:26
Церковная война: суд открыл дело по иску Филарета о восстановлении УПЦ КП
21:08
Зеленский и Меркель обговорили ситуацию на Донбассе, освобождение заложников и транзит газа
21:02
Неукротимая фантазия: в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае
20:49
"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы Рады Видео
20:38
В Газпроме покуражились и рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
20:28
Дембель Кристин Лагард: глава МВФ объявила об отставке
20:22
Постпред Украины признал закон о языке "проблемой" – но жестко отбрил доброхотов-"варягов" Видео
20:00
Яценюк обсудил сотрудничество США и Украины с американским поверенным Тейлором
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять