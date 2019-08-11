Лолита похвасталась хорошей новостью и устроила танцы в купальнике

11 августа 2019, 15:10

Певица сообщила, что получила от украинского режиссера классный сценарий.

Лолита Милявская - Лолита Милявская на камеру потанцевала в купальнике
Лолита Милявская на камеру потанцевала в купальнике / Скриншот

Известная певица - 55 летняя Лолита Милявская - похвасталась, что договорилась с украинским режиссером и клипмейкер Леонидом Колосовским о съемках клипа на ее песню Это тело не сгорело.

Клипмейкер прислал классный сценарий, поделилась исполнительница новостями на своей странице в Instagram.

Также Лолита засняла свою репетицию - потанцевала на камеру в сдельном купальнике.

"Ура, наконец-то я достигла договоренности с потрясающим режиссером, который мне снимал Титаник (клип на песню На Титанике – Ред.). Мы все-таки будем снимать Это тело не сгорело, пока (начала танцевать - Ред.)… Репетиция окончена", - сказала певица в видеообращении.

В соцсети по-разному прокомментировали танцы Лолиты в купальнике. "Ужас, бзик возрастной", - считает dinara2006. "Лолита без комплексов, я бы так не смогла, хоть и мне 55. Браво!" – написала na.taliia6226. "Просто ошеломительная красотка! Ты похудела!.." – написала anitatsoy.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская разошлась с мужем – 44-летним Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. СМИ писали, что расставание инициировал супруг певицы. 

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клип Танцы Лолита Милявская Леонид Колосовский
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