Лолита похвасталась хорошей новостью и устроила танцы в купальнике

Певица сообщила, что получила от украинского режиссера классный сценарий.
Известная певица - 55 летняя Лолита Милявская - похвасталась, что договорилась с украинским режиссером и клипмейкер Леонидом Колосовским о съемках клипа на ее песню Это тело не сгорело.
Клипмейкер прислал классный сценарий, поделилась исполнительница новостями на своей странице в Instagram.
Также Лолита засняла свою репетицию - потанцевала на камеру в сдельном купальнике.
"Ура, наконец-то я достигла договоренности с потрясающим режиссером, который мне снимал Титаник (клип на песню На Титанике – Ред.). Мы все-таки будем снимать Это тело не сгорело, пока (начала танцевать - Ред.)… Репетиция окончена", - сказала певица в видеообращении.
В соцсети по-разному прокомментировали танцы Лолиты в купальнике. "Ужас, бзик возрастной", - считает dinara2006. "Лолита без комплексов, я бы так не смогла, хоть и мне 55. Браво!" – написала na.taliia6226. "Просто ошеломительная красотка! Ты похудела!.." – написала anitatsoy.
Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И "Тело" заиграет ? Потом снимем "Папу"!! ❤
Ранее сообщалось, что Лолита Милявская разошлась с мужем – 44-летним Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. СМИ писали, что расставание инициировал супруг певицы.