"Завали свое е@бло": Бузова ляпнула лишнего и разгневала россиян

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова разозлила россиян неудачной фразой во время отдыха.

Она на видео заявила, что она "блокадница" - якобы из тех, кто переживал осаду во время Второй мировой и голодал.

Бузова записала сторис, и опубликовала видео, на котором в светлом бикини сидит за столом и вылизывает тарелку.

"Застукали. Вообще, я леди, но дома - можно. Ставь смайлик, кто также делает", - написала Бузова.

Нов самом видео диалог с молодым человеком у Бузовой отличается.

""Вот она - настоящая Бузова", та ему отвечает смеясь: "Ну вкусно если мне... Я блокадница", - говорит она.

Читайте также"Обдрочиться и не встать": Maruv в латексе засветилась на репетиции Танцев

Однако на второй части видео, которое Бузова оставила в сторис, она говорит: "Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас принято все доедать".

За это ее подписчики простить не смогли и накинулись с яростной критикой.

"Блокадница. Завали свое е@бло...и не смей упоминать даже это святое слово,со своего грязного рта", "Я "блокадница"? Совсем что ли "с дуба рухнула?" ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!", "Некрасиво конечно упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь ...люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", "*банутая", "Постанова пи"дец актриса", "Колхоз", "Когда ты это выкладываешь на весь мир , это не дома", - пишут пользователи соцсетей.

Судить комментаторов сложно - ведь они не видели второй половины видео, но с другой стороны, Оля Бузова, как всегда не контролирует, что говорит.

Оля Бузова назвала себя блокадницей смотреть онлайн видео:

Оля Бузова считает себя блокадницей смотреть онлайн видео:

Ранее Оля Бузова ексклюзивно показала грудь фанатам, когда вылезла на авто и начала им махать.