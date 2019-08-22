В сеть слили вырезанную сцену из Людей в Черном

Крис Хэмсворт в вырезанной сцене последних Людей в черном расхаживает голый по квартире.
После премьеры нового фильма Людей в черном, продюсеры продолжают радовать публику дополнительными материалами.
В этот раз Крис Хэмсворт появился в вырезанной сцене на сайте People голышом с помадой.
На видео Крис, играющий агента Эйч, расхаживает голышом по комнате, а потом берет помаду и пишет записку: "Не рассматривайся тут, просто уходи".
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Как оказалось, записку Крис писал сам себе.
Напомним, Квентин Тарантино допустил смачный киноляп в фильме Однажды в Голливуде.