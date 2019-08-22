В сеть слили вырезанную сцену из Людей в Черном

Люди в черном 4 / скриншот

После премьеры нового фильма Людей в черном, продюсеры продолжают радовать публику дополнительными материалами.

В этот раз Крис Хэмсворт появился в вырезанной сцене на сайте People голышом с помадой.

На видео Крис, играющий агента Эйч, расхаживает голышом по комнате, а потом берет помаду и пишет записку: "Не рассматривайся тут, просто уходи".

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Как оказалось, записку Крис писал сам себе.

Напомним, Квентин Тарантино допустил смачный киноляп в фильме Однажды в Голливуде.