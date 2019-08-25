Могилевская презентовала украинскую версию легендарного хита об осени

Могилевская очаровала украинским кавером на песню о Киеве / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская представила 24 августа в День независимости Украины перевод на украинский язык своей легендарной композиции В Киеве осень.

Песню артистка посвятила Украине. Видео опубликовано в YouTube.

По словам Могилевской, вдохновил ее на создание перевода созданный ранее перепев песни Снегопад. Слова к песне о Киеве она изменила еще в мае, а уже создание решила приурочить к государственному празднику. Певица надеется, что ее обновленная композиция может стать гимном украинской столицы.

"Я поняла, что моей столице нужен гимн на украинском языке, и я сделала перевод песни В Киеве осень. Стихи дались мне очень легко, а вечером, к своему удивлению, я обнаружила, что это было 26 мая, в День Киева. Случайных совпадений не бывает. Приветствую тебя, моя столица, поздравляю тебя, моя Украина, с твоим днем! Это мой подарок тебе!" – написала Могилевская.

Наталья Могилевская – "В Киеве осень": текст украиноязычной версии песни

Осінь з'явилася така несподівана

В місто каштанове знову прийшла вона

І цілий день холодний дощ пливе по вікнах

Злива гуляє по вітряних вулицях

Злива, якої, здається, немає кінця

Ти думаєш про те, до чого так не звикли

Я стою одна, і ти один біля вікна

Будеш сумувать про дотики тепла

Тіні на стіні

Може так, а може – ні

В ці холодні дні

Припев:

А в Києві осінь, осінь,

ла-ла-ла-ла-ла

Осінь з'явилася така несподівана

Місто каштанове плаче розірване

Ми біжимо від себе, і куди не знаєм

Злива іде одиноко по вулиці

Злива торкається тихо твого лиця

Хто скаже про любов, якої більш немає?

Припев

Напомним, Могилевская активно ударилась в здоровый образ жизни и фитнес, поэтому может похвастаться отличной фигурой.