Могилевская презентовала украинскую версию легендарного хита об осени

Артистка приурочила композицию символично ко Дню независимости Украины.
Известная украинская певица Наталья Могилевская представила 24 августа в День независимости Украины перевод на украинский язык своей легендарной композиции В Киеве осень.
Песню артистка посвятила Украине. Видео опубликовано в YouTube.
По словам Могилевской, вдохновил ее на создание перевода созданный ранее перепев песни Снегопад. Слова к песне о Киеве она изменила еще в мае, а уже создание решила приурочить к государственному празднику. Певица надеется, что ее обновленная композиция может стать гимном украинской столицы.
"Я поняла, что моей столице нужен гимн на украинском языке, и я сделала перевод песни В Киеве осень. Стихи дались мне очень легко, а вечером, к своему удивлению, я обнаружила, что это было 26 мая, в День Киева. Случайных совпадений не бывает. Приветствую тебя, моя столица, поздравляю тебя, моя Украина, с твоим днем! Это мой подарок тебе!" – написала Могилевская.
Наталья Могилевская – "В Киеве осень": текст украиноязычной версии песни
Осінь з'явилася така несподівана
В місто каштанове знову прийшла вона
І цілий день холодний дощ пливе по вікнах
Злива гуляє по вітряних вулицях
Злива, якої, здається, немає кінця
Ти думаєш про те, до чого так не звикли
Я стою одна, і ти один біля вікна
Будеш сумувать про дотики тепла
Тіні на стіні
Може так, а може – ні
В ці холодні дні
Припев:
А в Києві осінь, осінь,
ла-ла-ла-ла-ла
Осінь з'явилася така несподівана
Місто каштанове плаче розірване
Ми біжимо від себе, і куди не знаєм
Злива іде одиноко по вулиці
Злива торкається тихо твого лиця
Хто скаже про любов, якої більш немає?
Припев
Напомним, Могилевская активно ударилась в здоровый образ жизни и фитнес, поэтому может похвастаться отличной фигурой.