Любовница Петросяна на Новой Волне: во сколько обошелся наряд

Татьяна Брухунова / Instagram

Татьяна Брухунова, из-за которой развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко, посетила фестиваль Новая Волна со своим любовником, и спровоцировала обсуждение своего наряда.

Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото своего наряда, и даже сделал ссылки на бренды, у которых скупалась, будто бы приглашая посчитать цену лука.

В соцсетях не стали долго церемониться, и оперативно прикинули стоимость ее наряда на вечер с Петросяном. По грубым прикидкам получилось от 80900 до 100 - 150 тысяч.

"Ценник у барышни Петросяна умеренный.Платье на фотокарточках ранее не заявлено, значит, взято недавно, на сайте в ценнике распродажи с 47500 скинуто аж до 23750₽. Сюмочка выйдет в 36601₽. Обувка в 20 557₽, еже брала на шопстайл в сейле тоже, ибо сезон не новый, еже глаз не подводит. Итого 80 908 ₽", - пишет автор телеграм-канала ЧУМА VECHERINKA.

В перевод на международный Доллар США выходит чуть больше 1200 долларов. Так что, смотря по каким меркам - для США такой лук не был бы очень "крутым" для звезд.

Причем сама Татьяна Брухунова, которая и посты в сети публиковала, и сторис снимала, внезапно раздосадовалась, что пишут о ее романе с Петросяном, и чисто слухайно опубликовала в сторис их совместное фото на Новой Волне.

Татьяна Брухунова / Instagram

Ранее Филипп Киркоров знатно опозорился на Новой Волне, не попав под собственную фонограмму.