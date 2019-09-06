Топ-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона

6 сентября 2019, 12:15

Новый 3 сезон Топ-модель по-украински начался на Новом Канале 30 августа. В первом же выпуске судьи показали всех участниц шоу Топ-модель по-украински 2019.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон: список участников / Новый канал

В 3 сезоне Топ-модели по-украински принимают участие только девушки. Для кастингов, которые прошли по все Украине, из сотен девушек были выбраны только самые лучшие для участия в программе.

Судьи устроили первое испытание будущим участницам Топ-Модели по-украински еще при кастинге. Фотографи устроили им первую фотосессию, по итогам которой девушек уже могли отбирать строгие судьи.

После телекастинга сразу сформировалась заветная 15-ка. Но сразу всех девушек отправили отправили штудировать премудрости моделинга. И, как настоящих fashion-студенток, поселили в модельное общежитие.

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Затем девушек ждала реальная практика – работа с известными украинскими дизайнерами, фотографами, глянцами и артистами. Уже известно имя победительницы, но все сотрудники шоу держат его в тайне.

Предлагаем ознакомиться со всеми участницами 3 сезона Топ-модель по-украински, и их биографиями.

Топ-модель по-украински 2019: все участники нового 3 сезона:

Елизавета Бескровная

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Елизавета Бескровная / Instagram

Город с. Глобино Полтавской области

Возраст 16 лет

Эффектная блондинка Елизавета Бескровная приехала, чтобы показать своим одноклассникам, что ею спокойно могут восхищаться поклонники. Она впечатлила судей контрастом между жгучими брюнетками, с которыми вместе снялась в одном кадре.

Юлия Биньковская

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Юлия Биньковская / скриншот

Город Луцк

Возраст: 25 лет

Юлия Биньковская покорила судей леопардовым халатом и ногами. Она участвовала в фейковых показах Victoria's Secret в Китае, и успешно работала моделью.

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Амина Досумбаева

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Амина Досумбаева / Instagram

Город Алматы, Казахстан

Возраст 22 года

Амина училась в Китае на программиста, но решила попробовать себя в моделинге и очаровала судей. Она заверила, что ее внешность не станет проблемой для шоу.

Катя Чечеленко

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Катя Чечеленко / Instagram

Город Киев 

Возраст: 16 лет.

Когда Катя Чечеленко прошлась по подиуму все судьи были готовы взять ее сразу же. Девушка просто покорила их сердца при первой встрече.

Даша Дидович

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Даша Дидович / скриншот

Город Харьков

Возраст: 23 года

Маргарита Верховцева

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Маргарита Верховенцева / скриншот

Город - Херсон

Возраст - 18 лет

Маргарита была вынуждена работать с 13 лет, чтобы как-то обеспечивать семью. Она решила достичь чего-то нового и двигаться дальше с Топ-моделью. Девушка не постыдилась показать свое тело и поразила откровенностью ответов на личные вопросы. Маргарита стала седьмой участницей шоу.

Мария Михеева

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Маряи Михеева / Instagram

Город Харьков

Возраст: 23 года

Мария работала актрисой в Чехии, но когда коллектив поделился поровну из-за ее участия в труппе, она приехала обратно в Украину. Топ-модель нужна ей, чтобы развиваться дальше. Она поразила судей актерской игрой.

Наташа Масловская

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Наташа Масловская / Instagram

Город Харьков

Возраст: 17 лет.

Наташа в 17 лет уже модель, и поехала в Тайвань на показ, но там сломала ключицу. Она расторгла договор с агентством, чтобы принять участие в Топ-модели. Она стремиться доказать родителям, что она не хуже ее сестры модели. 

Ярина Самарик

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Ярина Самарик / Instagram

Город Сихов Львовская область

Возраст 16 лет

Девушка занималась карате, на каблуках вообще не стоит, но ее уверенность в себе и желание достичь цели позволили пройти ей все этапы отбора в шоу

Катя Куличенко (Тетя Мотя)

Топ-модель по-украински 2019 участники
Топ-модель по-украински 2019 участники: Катя Куличенко Insrtagram

Город Запорожье

Возраст: 25 лет.

Екатерина владелица самого успешного beaty-shop в Запорожье, и решила оставить бизнес для участия в Топ-модели. У нее накладные ресницы и крашеные волосы, но Судьи признали, что ее поведение и жизнь - действительно как у музы.

Напомним, новые выпуски шоу Топ-модель по-украински 2019 выходят в 19:00 каждую пятницу на Новом Канале. Его также можно будет посмотреть на сайте Главред.

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