ВСУ перешли к контрударам: подполковник назвал "горячие" точки на Харьковщине

Принимаются все меры против оккупантов, которые пытаются вести наступление, говорит Назар Волошин.

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В ВСУ рассказали о боях на Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин рассказал о том, где российские оккупанты проводят наступательные действия в Харьковской области.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, украинские защитники проводят контрудары в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Украинский офицер уточнил, что принимаются все меры против оккупантов, которые пытаются вести наступательные действия и продвигаться вглубь территории Украины.

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"Там, где врагу все же удалось продвинуться, разворачиваются наши резервные подразделения", – отметил спикер ОСГВ "Хортица" и уточнил, что враг использует пехоту и технику.

По его данным, российские оккупанты пытаются наступать небольшими штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытаются продвигаться в районах к северу от этого населенного пункта.

Волошин также добавил, что враг стремиться достичь определенных успехов, однако силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

Угроза нового наступления на Харьков Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist. Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак. Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен. Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня". Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

/ Главред

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