Кто из заключенных сможет воевать в ВСУ: разъяснение Минобороны

Не все осужденные смогут присоединиться к Силам обороны для борьбы против российского агрессора. В частности, Минобороны публикует перечень статей, которые делают невозможным призыв таких лиц в армию.
Как отмечает министерство, речь идет о таких статьях как:
- преступления против основ нацбезопасности Украины;
- умышленное убийство двух и более лиц или убийство с особой жестокостью;
- убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение дорожных правил в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких людей;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего.
Также в Минобороны напомнили, что решение о мобилизации осужденного будет зависеть не только от его личного желания и от состава преступления, но и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.
Решение об условно досрочном освобождении принимает суд.
"Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей", - объясняют в МОУ.
Мобилизация в Украине - призыв осужденных
Верховная Рада в среду, 8 мая, приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных.
Из документа частично убрали риски по антикоррупции, которые отмечал антикоррупционный комитет. В частности, из тюрьмы не смогут мобилизоваться депутаты и часть топ-коррупционеров (с исключениями).
Если такое лицо во время службы в Вооруженных силах Украины совершит новое преступление, то ему к наказанию, которое будет назначено по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.
Общее количество заключенных, которых могут мобилизовать, составляет 15-20 тысяч человек. Реальное количество будет не менее нескольких тысяч, считает нардеп Давид Арахамия.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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