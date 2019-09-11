Смотри: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Джейсоном Момоа

11 сентября 2019, 11:24

Компания Apple запускает стримминговый сервис Apple TV+ с нового сериала Смотри, в котором сыграл харизматический Джейсон Момоа.

Смотреть 1 сезон
Смотреть 1 сезон / YpuTube

Новый сериал, и Джейсон Момоа снова в шкурах и с огромным мечом рубит всех налево и направо. Только теперь новая поправка - он еще и слепой.

Apple представляют на своем стримминговом сервисе совершенно новый сериал о мире во времена постапокалипсиса 

Смотреть сюжет

Сериал расскажет о мире будущего, где человечество было атаковано неким вирусом, который уничтожил человечество, но остались крохи выживших - они упали до первобытного строя, и все до одного потеряли одно из главных чувств - зрение.

Но в один прекрасный момент, спустя поколения после трагедии, случается чудо - рождаются дети, которые могут видеть. их родители с трудом распознают это, и стараются максимально скрывать.

Но соседнее племя, которое не отличается добротой, узнает о детях, которые могут стать угрозой, и начинают свою охоту.

Главный герой по имени Баба Восс  (Джейсон Момоа) вынужден защищать своих детей-близнецов, которые не потеряли способность видеть, от злой королевы. Она считает, что это "дело рук ведьм".

Смотри актеры

Джейсон Момоа, Кристиан Камарго, Неста Купер, Ядира Гуерава-Прип, Сильвия Хоукс, Хера Хильмар, Кристиан Слоан, Арчи Мадекве, Шэлин Фердинанд, Лорен Глэйзер, Кассандра Нуд, Брианна Кларк, Эллен МакНевин, Роки Андерсон и другие.

Смотри сериал смотреть онлайн видео трейлер:

У сериала Смотри дата выхода назначена на 1 ноября 2019.

Ранее назвали дату выхода 2 сезона Молодого Папы - Нового Папы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сериал трейлер Apple Джейсон Момоа новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:55
Крепостная 2 сезон: что было в 11 и 12 сериях сериала
11:34
Россияне побахвалились новым "прорывом" на Крымском мосту
11:25
Зеленский лишил дипломатических рангов Арьева и Герасимова
11:24
Смотри: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Джейсоном Момоа Видео
11:22
Украине необходимо по капле выдавливать из себя Порошенко мнение
10:59
Рябошапка с Зеленским утвердили нового военного прокурора вместо Матиоса: фото
10:50
"Дни Тайсона в Шахтере сочтены" - источник
10:50
Вместо кризиса: почему мировой порядок скоро изменится, и что ждет Украину мнение
10:44
"Обоссалась": Бузова публично опозорилась с мокрым пятном на попе Видео
10:42
Зеленский с юмором представил нового главу МИД Пристайко Видео
10:35
Российские СМИ рассказали, как близко "крот" из ЦРУ подобрался к Путину
10:18
Во Франции осудили украинских моряков за перевозку двух тонн кокаина
10:06
Вице-премьер сообщил, как Киев намерен решать проблемы с Венгрией
09:45
Наживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газ мнение
09:34
В России назвали освобождение Сенцова событием года
09:18
"Где там ваша п*здота бабло пилит": Добкин призвал к избиению Кутепова и получил на орехи в Сети
08:50
НАБУ раскинуло сети на Климкина и Порошенко - СМИ Видео
08:43
Чешский адепт Путина надумал говорить с Зеленским об автономии Закарпатья
08:39
Почему новый закон об импичменте ничем не грозит президенту мнение
08:09
Забросал копов гранатами и пытался бежать: под Киевом задержали буйного неадеквата Фото Видео
07:43
В США сделали важное заявление о выделении военной помощи Украине
07:31
"Предварительные ласки": Панин показал видео с собакой Видео
07:19
Стало известно, кто займет кресло Матиоса
07:12
Мир без капитуляции: почему Киев и Москва внезапно нашли общий язык мнение
06:52
В США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату
06:49
На Донбассе исчерпана военная часть конфликта - журналист Видео
06:37
Причина скорой смерти: ученые назвали продукт-"убийцу" сердца и сосудов
06:19
Усекновение 2019 – поздравления и открытки душевные и самые красивые Фото
06:07
Лев: в чем слабость и суперсила этого знака Зодиака
05:54
Встреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу мнение
05:39
Пикси-боб – самая модная стрижка 2019-2020 для смелых женщин – 33 фото Фото Видео
05:15
Нибиру разодрала Юпитер: мертвящая армия пришельцев нападет в октябре - ученые
04:39
Пароксизмы страсти: эксперты рассказали, как женщинам легко и просто получать оргазмы
04:10
"Рискуют наступить на грабли Януковича": эксперт назвал ошибку "зеленых" депутатов
03:32
Названы лучшие домашние средства от простуды и гриппа
02:43
Украинцы нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру Фото Видео
01:57
Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля
01:08
Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ Видео
00:25
Ученые выяснили природу женских стонов и криков во время секса
00:05
СМИ узнали, когда Киеву "светят" внеочередные выборы Видео
10 сентября, вторник
23:42
Украина расписала боевую ничью с Нигерией: видео голов матча Видео
23:40
Новый айфон, iPad 2019 и Apple Watch: все, что известно о новинках Apple Фото Видео
23:22
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
22:55
Диетолог рассказала о пользе сыра при похудении Видео
22:25
Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар
22:01
Россияне скоро отвалят из Донбасса: в США заметили кое-что важное Видео
21:35
Три камеры и быстрая зарядка: в Apple раскрыли "фишечки" iPhone 11 Prо Видео
21:32
Рандеву Зеленского и Коломойского: о чем говорили президент и бизнесмен Видео
21:13
Старика Болтона выбросили за борт: в Белом доме определились с заменой Видео
21:10
Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять