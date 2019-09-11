Смотри: дата выхода, актеры и сюжет сериала с Джейсоном Момоа

Смотреть 1 сезон / YpuTube

Новый сериал, и Джейсон Момоа снова в шкурах и с огромным мечом рубит всех налево и направо. Только теперь новая поправка - он еще и слепой.

Apple представляют на своем стримминговом сервисе совершенно новый сериал о мире во времена постапокалипсиса

Смотреть сюжет

Сериал расскажет о мире будущего, где человечество было атаковано неким вирусом, который уничтожил человечество, но остались крохи выживших - они упали до первобытного строя, и все до одного потеряли одно из главных чувств - зрение.

Но в один прекрасный момент, спустя поколения после трагедии, случается чудо - рождаются дети, которые могут видеть. их родители с трудом распознают это, и стараются максимально скрывать.

Но соседнее племя, которое не отличается добротой, узнает о детях, которые могут стать угрозой, и начинают свою охоту.

Главный герой по имени Баба Восс (Джейсон Момоа) вынужден защищать своих детей-близнецов, которые не потеряли способность видеть, от злой королевы. Она считает, что это "дело рук ведьм".

Смотри актеры

Джейсон Момоа, Кристиан Камарго, Неста Купер, Ядира Гуерава-Прип, Сильвия Хоукс, Хера Хильмар, Кристиан Слоан, Арчи Мадекве, Шэлин Фердинанд, Лорен Глэйзер, Кассандра Нуд, Брианна Кларк, Эллен МакНевин, Роки Андерсон и другие.

Смотри сериал смотреть онлайн видео трейлер:

У сериала Смотри дата выхода назначена на 1 ноября 2019.

Ранее назвали дату выхода 2 сезона Молодого Папы - Нового Папы.