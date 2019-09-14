Киркоров обратился к умирающей Заворотнюк

Киркоров попросил умирающую Заворотнюк держаться / скриншот

Король российской поп-музыки, "зайка" Филипп Киркоров, который ранее не попал в фонограмму и опозорился на Новой Волне, в субботу, 14 сентября, разместил в Stories Инстаграм фотографию, где он позирует вместе с находящейся в реанимации Анастасией Заворотнюк.

Отметим, снимок с Киркоровым и Заворотнюк был сделан во время одной из программ. В кадре счастливые звезды сидят на съемочной площадке.

Певец призвал актрису быть сильной.

"Настя! Держись!" – оставил короткую подпись артист.

К записи Филипп Киркоров добавил сердечко и ссылку на аккаунт Анастасии Заворотнюк.

Киркоров поддержал Заворотнюк / сриншот

Добавим, что по предварительной информации росСМИ, 48-летняя Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше.

Согласно последним данным, Заворотнюк частично парализовало, у нее поражена правая рука.

Вечером 13 сентября Анастасию Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга. Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

Читайте также"Последняя степень рака мозга": страшный диагноз Заворотнюк подтвердил отец-основатель Ласкового маяНапомним, ранее была названа причина болезни Заворотнюк. Озвучил ее давний знакомый Анастасии Заворотнюк, отец-основатель легендарной группы Ласковый май Андрей Разин.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми", – вспомнил Разин.

В то же время Разин убежден, что негативно повлиял на Заворотнюк стресс из-за проблем с долгами по ипотеке, ведь ей нельзя было волноваться.

"Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя", - высказался Разин.