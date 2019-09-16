Во сколько обходится лечение Анастасии Заворотнюк в Москве

Анастасия Заворотнюк лечится в частной, клинике, на которую ее семья тратит большие суммы за каждый день.
Анастасия Заворотнюк, по слухам, лечится в частной клинике в центре Москвы от онкологии последней стадии.
Звезда Моей прекрасной няни Анастасия Заворотнюк лечится в медцентре, для которого специально открываются счета пациентов. Об этом пишет КП.
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Лечение в этом чудо-центре не останавливается даже тогда, когда пациента ввели в медикаментозную кому, и врачи не оставляют даже самых безнадежных больных.
Однако услуги медцентра достаточно дорогие. Издание пишет, что перед госпитализацией на пециально открытый счет пациента вносится сумма от 5000 евро, а для онкобольных – от 8000 евро. Как только лимит превышен, необходимо пополнять счет.
В сутки за пребывание в реанимации пациент должен выложить от тысячи евро. Журналисты посчитали, что если Заворотнюк попала в клинику на прошлой неделе, то ее лечение уже обошлось в 20 000 евро.
Напомним, в пятницу 13 сентября появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за отека мозга от рака мозга 4 степени.
Говорят, что на тот момент, она была в больнице уже около 10-12 дней. Заворотнюк намеревались сделать операцию, для того, чтобы уменьшить отек, и собрали консилиум.
Однако, по результатам консилиума, Анастасию Заворотнюк решили ввести в искусственную кому, в которой продолжили лечение.
Появилось предположение, что Анастасия Заворотнюк заболела не из-за ЭКО, а из-за использования стволовых клеток.
В воскресенье было объявлено, что у Анастасии Заворотнюк началась пневмония, и она переведена на апарат искусственного жизнеобеспечения.