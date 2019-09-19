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Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз

19 сентября 2019, 16:01

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева родила в третий раз.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / podkopayeva.com

Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз, ощасливив любимого мужа Игоря Дубинского.

Спортсменка Лилия Подкопаева родила в четверг 19 сентября, пишет Сніданок з 1+1 в Facebook.

"Друзья, прекрасная новость! Лилия Подкопаева снова стала мамой! Наши искренние поздравления Лилии и Игорю с рождением малыша!", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сеть выложили первое фото счастливых родителей с ребенком. Пол ребенка пока не называли, но при рождении на голове у крохи была розовая шапочка, что позволяет предполагать девочку.

Позже сама Подкопаева опубликовала фото с ребенком в InstagramЮ а ее звездные подруги закидали поздравлениями.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Instagram

Для 40-летней Лилии Подкопаевой это третий ребенок, поскольку она воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным - 13-летнего сына Вадима и 12-летнюю дочь Каролину.

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