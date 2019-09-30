"Иди на х*й": Наргиз публично обматерила поклонника

Наргиз / Instagram

Наргиз Закирова, которая распрощалась с Максом Фадеевым и его брендом, привела в тихий шок своих поклоников, когда начала раздавать маты направо и налево.

Все началось с критического комментария в Instagram Наргиз, на который она ответила. Но воодушевленный хейтер не стал сдаваться, и продолжил писать гадости.

"На мой взгляд безвкусица. Извините. Ждём лучшего настоящего чистого рока! И пожалуйста, меньше металла", - написали Наргиз в комментариях.

"Извиняю. Только я Вам не кондитерская и не пошив одежды , в которых Вам спецзаказ , лично под Вас смастерят. Мне последнее предложение понравилось больше всего. Особенно посыл. "И пожалуйста, меньше ...." Слушаюсь и повинуюсь, мой господин, епта !", - ответила Наргиз.

"И я ещё и бестактность. Я просто умру сейчас ", - добавила она.

" ещё один критик нарисовался..ёпть...слушайте у Наргиз сегодня премьера...она поделилась своей радостью с поклонниками...а вы со своим нытьём... То не так это не так...идите на три весёлых буквы... Если не знаете путь...его вам сейчас укажут...", "уважаемая, а почему бы Вам не записать собственный ‘лучший настоящий чистый рок’ с минимумом металла, или без него, по всем канонам Вашего изысканного вкуса? И ждать не нужно, пойте и слушайте в удовольствие", - начали писать хейтеру фанаты Наргиз.

"Асель, иди на х*й, а. Не до тебя сегодня, чесслово", - написала Наргиз, и видимо, потерла самые скандальные комментарии хейтера, так как больше его ника видно не было.

Ранее Maruv поделилась откровенными фото с выступления и завела соцсети.