Болезнь Анастасии Заворотнюк: сегодня артисты обратились к властям

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Актриса Елена Корикова инициировала публичное обращение к министру культуры РФ Мединскому из-за преследования журналистами Анастасии Заворотнюк и ее семьи.

Елена Корикова попросила организовать защиту для звезд, которые не могут спокойно сходить к врачу или в полицию, пишут Дни.ру.

Елена Корикова отметила, что СМИ каким-то образом получают информацию сразу, так только фамилия знаменитости где-то появляется - будь то скорая, или полиция.

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"Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни" – сказала Корикова.

Она напомнила, что от новостей умер Алесей Сахаров, который прочитал про себя гадости и получил сердечный приступ.

"После прочтения, как рассказала его жена, Алексею Николаевичу стало плохо с сердцем, и он умер. А "этот", кто написал, наверное до сих пор живет. Только как он с этим живет?" – вопрошает актриса.

Судя по всему, она считает, что та же участь может ждать и больную раком Анастасию Заворотнюк.

Из-за этого артистка обратилась к министру культуры России Владимиру Мединскому. Она попросила защитить артистов от нападок желтой прессы на законодательном уровне.

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"Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают", – уверена она.

Ранее Анастасия Волочкова отличилась, когда опубликовала в сети пост, в котором хотел написать о поддержке Заворотнюк, но получилось так, будто бы Анастасия Заворотнюк уже умерла. За это ее раскритиковали в сети.

Напомним, больница, в которой лежит Анастасия Заворотнюк усилила охрану, чтобы не пропускать СМИ. Журналисты предлагали миллионы рублей за фото Заворотнюк, или интервью в студии. А Андрей Малахов предложил 15 миллионов дочке Заворотнюк.