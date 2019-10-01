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Концертный директор продал интервью больной раком Заворотнюк

1 октября 2019, 17:48

После продолжительного молчания и отмены интервью, Анастасия Заворотнюк может дать новую прес-конференцию.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк, по слухам лечит глиому 4 степени в частной клиники Москвы, и не появляется на людях уже очень давно.

Стас Христов, который называет себя концертным директором Анастасии Заворотнюк, снова пообещал новое интервью актрисы, пишут РИА ФАН.

"Это будет анонсировано", - пообещал он, отвечая на слова о том, что 30 сентября провалилось интервью с Заворотнюк.

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Когда у него начали спрашивать о точной дате или гарантиях того, что Анастасия Заворотнюк выступит на ТВ, он отказался называть дату.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет", - утверждает Стас Христов.

При этом он выдал действительно шокирующую информацию - оказывается, он уже "продал" больную раком Анастасию Заворотнюк одному из центральных каналов, поэтому интервью состоится при любых обстоятельствах.

"У меня есть договоренность с каналом об интервью",  - заявил Христов.

Ране появились подозрения по поводу правомерности заявлений Стаса Христова - говорят, Анастасия Заворотнюк уволила Стаса в августе 2019 года, а он завил о том, что у нее отек мозга и актрису готовят к операции.

" Стас сейчас в Германии, Анастасия в Ялте", - утверждают источники телеграм-каналов.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео и фото с Анастасией Заворотнюк в больнице.

Пошли слухи, что это дело рук продюсера Ласкового мая Андрея Разина, на что тот эмоционально отреагировал.

Напомним, СМИ предлагали 3 миллиона рублей за интервью об Анастасии Заворотнюк, и миллион за фото с ней в больнице.

О том, что опухоль у Анастасии Заворотнюк неоперабельна, врачи заявляли уже давно, но вопреки этому актрисе уже провели две операции.

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