Директора больной раком Заворотнюк наказали за ложь

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит онкологию в частной клинике Москвы, и родные усиленно скрывают ее реальное состояние здоровья. Но Стас Христов, который называет себя концертным директором Заворотнюк, по слухам, сливал информацию об Анастасии СМИ.

Во время общения с журналистами, он заявил, что Анастасия, которая не вышла на связь до 30 сентября, все равно появится на ТВ, но позже. После этого семья Заворотнюк применила меры против его "длинного языка".

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После того, как Стас якобы сказал, что Анастасия Заворотнюк появится на ТВ с интервью, но позже, и ее интервью будет анонсировано отдельно, родственники Анастасии решили закрыть ему рот.

Стас уточнил, что ему запретили давать комментарии и осуждать здоровье Анастасии Заворотнюк со СМИ.

До этого Стасу Христову пришлось опровергнуть свои предыдущие слова об интервью Заворотнюк.

Ранее также Стаса Христова обвиняли в распространении недостоверной информации об Анастасие Заворотнюк - якобы его уволили еще в августе 2019, и это именно он "слил" информацию о попадании Анастасии Заворотнюк в реанимацию с отеком мозга.

Напомним, что Стас действительно давал комментарии по поводу болезни Заворотнюк.

Как известно, врачи твердят, что опухоль у Анастасии Заворотнюк неоперабельна, но вопреки этому актрисе уже провели две операции.