Вика Булитко рассказала о романе с Дмитрием Дикусаром на Танцах

Вика Булитко / Instagram

Виктория Булитко, которая известна по игре в Дизель шоу, приняла участие в новом сезоне Танці з зірками 2019, ответила на самый интригующий вопрос о своей паре - есть ли у нее роман с Дмитрием Дикусаром.

Вика Булитко во время общения на программе Звездный путь призналась, что роман у них все-таки присутствует.

Читайте такжеТанці з зірками 2019: 7 выпуск 3 сезона смотреть онлайн

"У нас есть роман, но только на паркете", - прикололась актриса, отвечая на вопрос, который за 7 недель ее уже порядком достал.

Виктория решила расставить все точки над "і".

Вместе с тем Виктория поделилась, что находится в романтических отношениях, однако имя своего избранника разглашать пока не торопится.

"Да, я, так сказать, не одинока. Могут все расслабиться. Даже Дикусар", - прокомментировала Булитко.

В последнем 7 выпуске Танці з зірками 2019 Вика Булитко танцевала с Максимом Леоновым фьюжн под Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It.

Танці з зірками 2019 7 выпуск смотреть онлайн выпуск 06-10-2019: Виктория Булитко и Макс Леонов смотреть онлайн:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.