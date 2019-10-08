Анастасия Заворотнюк пропала: появились подробности выписки с больницы

Анастасия Заворотнюк / replyua.net

Анастасия Заворотнюк, которая лечит рак 4 степени в больнице в Москве, уже там не находится. По слухам, она могла полететь на лечение в другую страну.

Врачи признались, что Заворотнюк выписали еще на выходных, пишет КП.

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"Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу", - говорится в сообщении.

Директор актрисы Марина Потапова не стала отвечать на вопрос о Анастасии, и сразу же бросила трубку. Друзья и близкие также хранят молчание.

Но один из друзей актрисы ответил журналистам КП о том, что выписка вовсе не означает хороших новостей о здоровье актрисы.

"О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", — заявил он

После тайной выписки, СМИ не могут обнаружить Анастасию Заворотнюк, и семья может спокойно продолжать лечение, не отбиваясь от журналистов и странных заголовков новостей.

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Ранее распространили информацию о том, что Анастасия Заворотнюк умерла.

Из-за скандала, спровоцированного нею, пиарщики Анастасии Заворотню сообщили официальную информацию об актрисе.

Ранее в сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк закрыла все долги, и получила право выезжать из России. СМИ решили, что Анастасию Заворотнюк хотят вывезти на лечение в другую страну.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.