Анастасия Заворотнюк пропала: появились подробности выписки с больницы

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в центре Москвы. Что сообщили врачи о состоянии актрисы, а что говорят близкие - читайте на Главреде.
Анастасия Заворотнюк, которая лечит рак 4 степени в больнице в Москве, уже там не находится. По слухам, она могла полететь на лечение в другую страну.
Врачи признались, что Заворотнюк выписали еще на выходных, пишет КП.
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"Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания. Анастасия отправилась домой в субботу", - говорится в сообщении.
Директор актрисы Марина Потапова не стала отвечать на вопрос о Анастасии, и сразу же бросила трубку. Друзья и близкие также хранят молчание.
Но один из друзей актрисы ответил журналистам КП о том, что выписка вовсе не означает хороших новостей о здоровье актрисы.
"О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей", — заявил он
После тайной выписки, СМИ не могут обнаружить Анастасию Заворотнюк, и семья может спокойно продолжать лечение, не отбиваясь от журналистов и странных заголовков новостей.
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Ранее распространили информацию о том, что Анастасия Заворотнюк умерла.
Из-за скандала, спровоцированного нею, пиарщики Анастасии Заворотню сообщили официальную информацию об актрисе.
Ранее в сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк закрыла все долги, и получила право выезжать из России. СМИ решили, что Анастасию Заворотнюк хотят вывезти на лечение в другую страну.
Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.
Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.