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Топ-модель по-украински 3 сезон выпуск: кто ушел смотреть онлайн

12 октября 2019, 01:01

Седьмой выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 11 октября на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 7 выпуске, читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински 2019
Топ-модель по-украински 2019 7 выпуск: кто ушел / Новый Канал

Новый седьмой выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 11 октября на Новом Канале. После тяжелых испытаний, несколько девушек показали себя слабее всех, и судьи были вынуждены попрощаться с ней в конце выпуска.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто де станет этой музой?

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За последнюю неделю девушки пережили очень много невзгод, кое-чем разозлили судей, а кое чем удивили. 

На выгоне эксперты только и будут говорить о поведении девушек и их отношении к соперницам. Однако не перечеркнет ли чрезмерная агрессия девушек их успехи на неделе медиаграмотности? Ведь на дне выгона Алла Костромичева, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и Владимир Демчинский будут не в настроении видеть некоторых девушек. Судье выделил девушек, которые хуже всего справились с заданиями на шоу. Тетя Мотя и ХТЗ оказываются в зоне риска.

В решающем задании Алла Костромичева предложит двум аутсайдерам проявить креативность и показать свой внутренний мир. Ведь целую неделю эксперты диктовали свои условия, к которым девушки вообще не прислушались. Посмотрим, выдержат ли номинанты на вылет испытание свободой! Задание довольно креативное: снять интересный вайн на тему моделинга для социальной сети.

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Перед оглашением результатов Алла Костромичева дала возможность Насте ХТЗ и Кате Куличенко Тете Моте извиниться перед девушками, которых они гнобили.

После трогательного общения, Алла решила, что проект покидает Настя Леухина.

Топ-модель по-украински 2019
Топ-модель по-украински 2019: Анастасия Леухина / Новый канал

Город: Харьков

Возраст: 23 года

Анастасия Леухина стала 14 участницей 3 сезона Топ-модель по-украински, и она покорила судей своими неординарностью и тонкой талией на первом кастинге.

Топ-модель по-украински 3 сезон 7 выпуск смотреть онлайн 11-10-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале

трейлер топ-модель Алла Костромичева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса
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