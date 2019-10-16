Дождливый день в Нью-Йорке 2019 премьера в Киеве: сеансы, билеты, где смотреть

Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе / Gravier Productions

В Украине с 16 октября выходит в прокат новая романтическая комедия легендарного сценариста/режиссера Вуди Аллена Дождливый день в Нью-Йорке.

В каких кинотеатрах Киева показывают Дождливый день в Нью-Йорке, когда будут сеансы фильма, сколько стоят билеты на фильм Дождливый день в Нью-Йорке, и какой сюжет фильма - рассказывает Главред.

Дождливый день в Нью-Йорке 2019: сюжет

На выходные в Нью-Йорк ради экскурсии на Манхэттен приезжают Гэтсби (Тимоти Шаламе) и его девушка Эшли (Эль Фаннинг). Она - начинающий журналист и едва ли не прыгает от радости - от того, что сможет взять интервью у любимого режиссера (Лев Шрайбер). Встреча с ним продлиться всего час, поэтому влюбленные смогут провести целые выходные на Манхэттене. Но в планы вмешивается сильный дождь. Проходное, казалось бы, интервью превратится в полное погружение Эшли в тенета киноиндустрии. А меланхоличный бунтарь-философ Гэтсби, неожиданно для себя самого, снимется в независимом фильме и встретит настоящую любовь.

Романтическая комедия "Дождливый день в Нью-Йорке" - очередной фильм Вуди Аллена. По обыкновению, он написал сценарий и занял пост режиссера. Бюджет ленты составил 25 млн долларов США. Съемки фильма прошли в Нью-Йорке осенью 2017 года. Производство фильма пришлось по времени со скандалом о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Эта история ударила и по репутации Аллена, из-за чего выход фильма в прокат заметно задержался.

Дождливый день в Нью-Йорке 2019: сеансы и цены в Киеве с 17-10-2019

Фильм будет показан во многих кинотеатрах Киева. Дата премьеры Дождливый день в Нью-Йорке в Украине - 17 октября, четверг. Сеансы в Киеве начинаются с 10.00 17 октября. Естественно, что многих киевлян и гостей столицы интересует, в каких именно кинотеатрах будет идти Дождливый день в Нью-Йорке, и сколько будут стоить билеты на фильм Дождливый день в Нью-Йорке. Для вящего удобства Главред составили список кинотеатров с ориентировочными ценами на билеты.

Cinema Citi – от 70 до 130 грн

Multiplex предоставляет билеты от 100 до 215 грн в зависимости от кинотеатров

Wizoria – от 75 до 190 грн

Днепр (Ленинград) – 40-75 грн

Жовтень – 55-115 грн

Киевская Русь – 65 грн – 85 грн

имени Шевченко – 50 грн - 80 грн

Лейпциг – 40 грн – 95 грн.

Линия кино – 70 грн - 95 грн

Планета кино – 115 грн - 450 грн

Спутник – 80 грн – 85 грн

Флоренция – 40 грн – 96 грн

Торжественная гала-премьера в Киеве фильма Дождливый день в Нью-Йорке состоялась 15 октября прошел в Оскаре в ТРЦ Gulliver. Сеанс посетило множество селебрити.

В их числе Катя Сильченко, Ася Мхиторян, Оксана Берг, Христя Храновская, Ирина Костюк и Сергей Созановский, Ирина Ковальчук, Ксения и Антон Шнайдер, Денис Глинин и Денис Дудко (группа Океан Эльзы), Ольга и Лев Шуровы, Александра Кучеренко, Александра Новикова, Алекс Захарчук, Наталка Карпа и многие другие.