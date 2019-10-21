Танці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой

Елена Кравец / 1+1

Подруга Владимира Зеленского Елена Кравец в 9 выпуске Танці з зірками подготовила фокстрот. Кроме того, используя то, что тема нового выпуска - дети и детство, Кравец рассказала о своей 16-летней дочке, которая живет от нен отдельно.

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"Моя старшая дочь Маша танцует в Тодосе уже 9 год. Она меня вдохновила своим примером танцевать", - говорит Кравец в видео дневниках Танцев.

Однако, Елена Кравец не захотела обсуждать, почему ее 16-летняя дочь Маша живет от нее отдельно, хотя они с мужем всего пару лет обновили дом - сделали шикарный ремонт, которым восхищались многие друзья, и даже делали репортажи для СМИ.

Елена вспомнила, что они с дочкой очень близки и похожи, и не любят, когда им ограничивают свободу.

"Ей комфортно, что у нее своя жизнь, а у меня своя, - говорит Кравец. - Хочется быть звездой для своего ребенка".

Елена Кравец живет отдельно с дочкой Марией Кравец / 1+1

Однако, в апреле 2019 Елена Кравец немного поведала о переезде своей дочки Маши - в интервью изданию TV.ua.

"Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно", - не вдаваясь в подробности рассказывала актриса.

Пока семейство решало этот вопрос, от родителей подруги Маши сами обратились к Кравец.

"Мне сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей",- сказала тогда Елена Кравец в интервью.

Мария Кравец / 1+1

Елена долго переживала за Машу, но со временем, дочка убедила маму, что успешно справляется со всеми проблемами.

"Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой", - добавляла Кравец.

Как известно, Елена Кравец вышла замуж за Сергея в 2002 году, а в 2003 родилась Маша. В 2019 году ей только исполняется 16 лет, все время, пока она жила отдельно, она сама справлялась со школой, своими танцами, и даже успешно путешествовала - судя по ее хронике в Instagram.

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Танці з зірками 2019 9 выпуск смотреть онлайн 20-10-2019: Елена Кравец и Макс Леонов:

Новые выпусти Танці з зірками 2019 выходят на 1+1 каждое воскресенье в 21:00. Также вы можете смотреть Танці з зірками онлайн на Главреде.