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Куда пропала Заворотнюк: родные резко исчезли с поля зрения

22 октября 2019, 14:49

Родные Анастасии Заворотнюк на несколько дней перестали сообщать о лечении актрисы, вызвав беспокойство у поклонников.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / соцсети

Поклонников Анастасии Заворотнюк обеспокоило молчание родственников актрисы, которые на 5 дней перестали отвечать на новости в СМИ и давать какую-либо информацию о здоровье Заворотнюк.

После того, как на страницы поддержки в Instagram появились информация о коллективном молебне, перестала обновляться информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.

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После того, как в последнем посте страницы поддержки Анастасии Заворотнюк поклонникам предложили коллективную молитву, прошло 5 дней, и больше никакой информации, никаких опровержений и обращений от близких Заворотнюк не поступало.

Внезапное молчание родных Заворотнюк обеспокоило россиян. Поклонники пишут в Instagram самой Насти, ее дочери Анны и на странице поддержки о том, что же с Заворотнюк. Ответа пока нет.

Тем не менее, люди продолжают писать, и желают скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк, стараясь не допуска мыслей о худшем.

Ранее близкие Заворотнюк опровергли информацию о том, что сотрудничают с Андреем Малаховым ради эксклюзивного шоу

Как известно, Анастасии Заворотнюк стало лучше поле 2 операций, и она лечилась в больнице с реабилитологами в Москве. Точно известно только что у Анастасии Заворотнюк рак 4 степени, и она была в тяжелом состоянии в середине сентября 2019.

Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
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