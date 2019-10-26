Умер участник Песняров Олег Молчан

Композитор и клавишник скончался на 55-ом году жизни.
26 октября умер один из участников белорусского ансамбля Песняры, который основали еще во времена СССР, композитор Олег Молчан.
Автор знаменитой песни Малітва скончался после продолжительной болезни в Швейцарии. В женевской клинике он проходил курс лечения от онкологии, передает Sputnik.Беларусь.
Олег Молчан написал для Песняров написал песенные циклы Вянок, Ave Solе, або Слова Скарыны и множество популярных песен: Стася, Маргарыта, Милая женщина, Обманите меня, Кума, Юность и другие.
Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата гражданской панихиды уточняется - она пройдет 30 или 31 октября.
Ранее умер Аркадий Ивановский, гитарист ансамбля Песняры.