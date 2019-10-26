  1. Главная
  3. Stars

Умер участник Песняров Олег Молчан

26 октября 2019, 16:40

Композитор и клавишник скончался на 55-ом году жизни.

Олег Молчан умер на 55-ом году жизни / belta.by

26 октября умер один из участников белорусского ансамбля Песняры, который основали еще во времена СССР, композитор Олег Молчан.

Автор знаменитой песни Малітва скончался после продолжительной болезни в Швейцарии. В женевской клинике он проходил курс лечения от онкологии, передает Sputnik.Беларусь.

Олег Молчан написал для Песняров написал песенные циклы Вянок, Ave Solе, або Слова Скарыны и множество популярных песен: Стася, Маргарыта, Милая женщина, Обманите меня, Кума, Юность и другие.

Прощание с композитором пройдет в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата гражданской панихиды уточняется - она пройдет 30 или 31 октября.

Ранее умер Аркадий Ивановский, гитарист ансамбля Песняры.

смерть композитор умер Песняры Олег Молчан
Сейчас вы просматриваете новость «Умер участник Песняров Олег Молчан». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:11
Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
16:58
У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно Фото
16:40
Умер участник Песняров Олег Молчан Видео
16:30
Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов
16:06
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
15:50
"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск Фото Видео
15:19
Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения Видео
15:00
В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"
14:51
В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны Фото Видео
14:41
"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове Фото Видео
14:06
Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины
13:47
"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане
13:33
У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство
13:05
Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь Видео
13:00
Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото Фото Видео
12:39
Киев накроет снег: синоптик назвал дату Фото
12:04
"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии
11:43
Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков
11:34
"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля
11:25
Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России
10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
09:36
Маникюр кошачий глаз – модный и красивый осенний маникюр - 33 фото Фото Видео
09:20
"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в Украине Видео
09:15
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
09:14
Гороскоп на 26 октября 2019: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту
08:53
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
08:45
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
08:40
Украина рванула в рейтинге Doing Business. И толку? мнение
08:03
Слабое звено: программу снова пускают в эфир – когда и где смотреть
07:54
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
07:34
"Фейк уже опровергли": появились новые подробности в деле Пашинского Видео
07:24
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
07:15
"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети
06:57
Почему у Зеленского не получится спасти Украину мнение
06:33
"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре
06:01
Под Одессой маршрутка прямо на ходу пошла под землю
05:29
Макияж глаз: как правильно нарисовать стрелки, советы, лучшие идеи на фото Фото
05:04
Эксперт предупредил, когда Россия способна устроить обострение на Донбассе
04:25
"Сочно": Дорофеева в трусах Позитива взбудоражила сеть новым фото
03:42
Ехала домой: в Тернопольской области произошел ужасный случай из-за ямы
02:53
Привлечет деньги и связи: что сулит гороскоп стрижек на ноябрь 2019
02:21
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
02:10
Смертельные развлечения: россиянка умерла на курорте в Турции
01:31
Эксперты дали 10 советов, как правильно мыть голову
00:48
В Киеве на Печерске произошел страшный инцидент Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять