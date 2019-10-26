  1. Главная
  3. Stars

Умерла солистка Бурановских бабушек

26 октября 2019, 20:47

Наталья Пугачева скончалась в возрасте 83 лет незадолго до дня рождения.

Наталья Пугачева умерла в возрасте 83 лет

На 84-ом году жизни умерла участница российского фольклорного коллектива из села Бураново Удмуртии Бурановские бабушки наталья Пугачева.

О смерти любимицы региона на своей странице в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким", - написал Бречалов.

Пугачева умерла незадоолго до своего дня рождения – 28 ноября ей бы исполнилось 84 года. Дата и место похорон пока неизвестны.

Напомним, Бурановские бабушки на Евровидении в 2012 году заняли второе место с песней Party For Everybody. Самой молодой из них на момент выступления было 54 года. Бабушки завоевали симпатию телезрителей своими фолк-образами и песней в соответствующем стиле.

Ранее Главред собрал самых ярких фриков всю историю песенного конкурса Евровидение.

смерть Наталья Пугачева Бурановские бабушки
Сейчас вы просматриваете новость «Умерла солистка Бурановских бабушек». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:52
"Агрессия со стороны Беларуси": замминистра обороны объяснился насчет скандального интервью
21:38
На Херсонщине освобожденный из плена РФ моряк Беспальченко отгулял свадьбу Фото Видео
21:30
"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом Видео
21:20
Вечерний Квартал 2019 8 выпуск: смотреть онлайн 26-10-2019 Видео
21:18
Синоптик рассказала, когда ждать похолодания в Украине Видео
21:11
Гороскоп на День автомобилиста: кого ждет небывалый фарт, а кому - "подлить масла" в огонь любви
20:47
Умерла солистка Бурановских бабушек Видео
20:25
В Киеве прошел парад зомби: фото жутко реалистичных образов Фото Видео
20:14
Резня в Одессе: в результате массовой драки с иностранцами погибли двое Фото Видео
19:45
В Казахстане пол в торговом центре выложен кусками надгробных плит Фото Видео
19:30
"Все готовы к разведению": Зеленский рассказал о непростой поездке в Золотое Фото
19:25
Печенье на Хэллоуин 2019: рецепт жуткой вкусняшки Фото
19:04
Над Днепром у самолета с пассажирами на борту отказал двигатель
18:55
Х-Фактор 10 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн кастинг 26-10-2019 Видео
18:48
Замминистра обороны призвал готовиться к агрессии из Беларуси, его интервью убрали с сайта
18:28
"Находятся нелегально": в ООС отреагировали на вооруженных добровольцев в Золотом
18:12
На Майдане простились с ветераном АТО Сенсеем, который подорвался в Киеве на гранате Фото Видео
17:55
Буллинг под Киевом: школьники избили одноклассника до сотрясения мозга
17:37
Дифтерия в Украине: врачи зафиксировали новый случай в Тернопольской области Видео
17:26
"Мы останемся": ветераны из Азова в Золотом ответили Зеленскому Видео
16:58
У Онуфрия пожаловались на "захват" храма сторонниками ПЦУ под Ровно Фото
16:40
Умер участник Песняров Олег Молчан Видео
16:30
Рябошапка анонсировал новые уголовные дела против нардепов
16:06
Зеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известно
15:50
"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск Фото Видео
15:19
Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения Видео
15:00
В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"
14:51
В центре Киева прошел Конопляный марш за легализацию марихуаны Фото Видео
14:41
"Себя не подрывал, пытался бросить гранату в копов": появились подробности стрельбы в Харькове Фото Видео
14:06
Канцерогены и пыль: спасатели назвали самые загрязненные города Украины
13:47
"Липовые справки за 100 долларов": дифтерию в Ужгороде изучают англичане
13:33
У Гончарука рассказали, кому "светит" двойное гражданство
13:05
Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь Видео
13:00
Коса в стиле бохо: как заплести самую модную косу - фото Фото Видео
12:39
Киев накроет снег: синоптик назвал дату Фото
12:04
"Дерзкая попытка побега": на Днепропетровщине убит боец Нацгвардии
11:43
Механизмы возврата Крыма и оккупированного Донбасса в Украину будут отличаться - Разумков
11:34
"Не Донбасс": Бессмертный назвал вопрос №1 для Кремля
11:25
Признать аннексию Крыма: в Минобороны Украины дали неожиданный ответ МИД России
10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
10:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
09:36
Маникюр кошачий глаз – модный и красивый осенний маникюр - 33 фото Фото Видео
09:20
"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в Украине Видео
09:15
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
09:14
Гороскоп на 26 октября 2019: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту
08:53
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять