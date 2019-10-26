Умерла солистка Бурановских бабушек

Наталья Пугачева умерла в возрасте 83 лет

На 84-ом году жизни умерла участница российского фольклорного коллектива из села Бураново Удмуртии Бурановские бабушки наталья Пугачева.

О смерти любимицы региона на своей странице в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким", - написал Бречалов.

Пугачева умерла незадоолго до своего дня рождения – 28 ноября ей бы исполнилось 84 года. Дата и место похорон пока неизвестны.

Напомним, Бурановские бабушки на Евровидении в 2012 году заняли второе место с песней Party For Everybody. Самой молодой из них на момент выступления было 54 года. Бабушки завоевали симпатию телезрителей своими фолк-образами и песней в соответствующем стиле.

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