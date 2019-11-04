Бондиана от Freedom Jazz: когда и где посмотреть новое шоу

Freedom Jazz / caribbean.com.ua

Женский коллектив Freedom Jazz представит в Киеве новую программу. Так, девушки подготовили для зрителей осеннюю серию джазово-взрывных шоу Sax Live Show Пiф-Паф.

В этот раз исполнительницы предстанут в образе девушек легендарного шпиона Джеймса Бонда.

"Ох, ну какая девушка не представляла себя в роли любимой суперагента Джеймса Бонда! Уверена, что абсолютно каждая! И здесь мы подумали: зачем мечтать и представлять, если можно ею стать", - отметила участница коллектива София Павличенко.

Новое шоу будет дерзким и неожиданным. На сцене будут настоящие страсти, при этом зрители станут соучастниками событий, а не просто свидетелями.

"Мы примеряем на себя новые роскошные образы - опасных, авантюрных супергероинь - девушек того самого Джеймса Бонда. Будет прослеживаться любовная драматическая линия - словно изысканное колье на тонкой шее, и мы - джазеткы, будем сверкать в нем бриллиантами", - поделилась впечатлениями Александра Журба.

Увидеть новое шоу от Freedom Jazz можно будет в Caribbean Club Concert Hall 7, 15, 21, 28 ноября, а также 5 декабря.