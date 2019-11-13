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"Что за бред": Maruv стала российской певицей года

13 ноября 2019, 12:59

Певица Maruv в 2019 году собрала урожай российских наград, как певица года. Новую награду ей вручил российский известный глянец.

Maruv
Maruv / Instagram

Певица Maruv не стала останавливаться после получения награды в номинации Лучший артист по версии MTV Russia, и она с удовольствием стала гордой обладательницей еще одного титула в России.

На днях Мaruv сделали Певицей года 2019 по версии Glamour Russia в Instagram.

"Певицей года по версии журнала Glamour стала Maruv 2019-й — однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", - говорится в официальном сообщении Glamour Russia.

В сети опубликовали фото Maruv с награждения - девушки пришла на церемонию в красном латексном костюме и черных солнцезащитных очках. Для съемки она даже попозировала и присела на корточки.

Maruv
Maruv / Instagram

"Теперь я официально самая гламурная певица года.Спасибо за эту премию журналу Galour Russia и моим фанам, они у меня самые активные. Люблю вас!!!", - объявила певица.

В комментариях ее уже поздравили украинские и российские исполнители.

"Вітаю моя люба", - пишет Леся Никитюк. А вот Анна Ризатдинова прислала Мaruv эмоджи, так же, как и молодая звезда Мишель Андраде и Настя Кумейко

"А как же Лоообода ?! Вы красавца", "Обогнала", "Ну а кто, если не ты, достоин этой награды?", "и тут Зиверт обошла)", "Почему-то М1 решили, что тебя не нужно наминировать Певицей года.. ты хоть на красной дорожке будешь?", "Браво! Так держать!", "Как сказала Рудковская. Российская певица", "Я вас поздравляю. Вы Лучшая, жду того момента, когда получите статуэтку ГРЭММИ", "самая глаМУРная богинякоролева, всегда поддержим!!", "Поздравляю", "Поздравляем! Никто и не сомневается, что ты лучшая. Любим сильно", - пишут в комментариях.

Ранее в Украине очень неоднозначно отреагировали на получение Maruv российской награды, но ее концертный директор постарался исправить недоразумение, объяснив, что MTV представлено только в России на все страны СНГ.

Россия Maruv новости шоу бизнеса
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