"Прихожу в себя": судья МастерШефа попал в больницу

Один из новых судей украинского шоу МастерШеф Владимир Ярославский пережил операцию в больнице института Академии наук Украины.
Один из судей Мастер Шефа Владимир Ярославский признался, что ему пришлось обратиться в институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, чтобы поправить здоровье.
В Instagram Владимир Ярославский показал свое фото после операции на колене.
"К любой ситуации подходим с юмором!!! У меня давно были некоторые проблемы с коленом - и я решился согласиться на ремонт!Были манипуляции с мениском и чуть со связкой! Операция прошла хорошо!Прихожу в себя.Всем миру и здоровья!Берегите себя дорогие мои! Обнял всех!", - пишет он.
На фото видно, как он выехал после операции еще на кресле каталке и с дренажем для отвода крови из раны, но вполне уже довольный.
Первым ему написал сам Эктор - он пожелал быстрее восстанавливаться, и всегда оставаться здоровым.
Поклонники, коллеги и друзья также написали пожелания выздоравливать, и начали спрашивать, а что же случилось?
В больнице не обошлось без внимания фанатов. Звезда "МастерШефа" с удовольствием давал автографы.
40-летний Ярославский - один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Постоянный участник фестиваля Chef’s week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.
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