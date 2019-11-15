"Прихожу в себя": судья МастерШефа попал в больницу

Владимир Ярославский / Instagram

Один из судей Мастер Шефа Владимир Ярославский признался, что ему пришлось обратиться в институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, чтобы поправить здоровье.

В Instagram Владимир Ярославский показал свое фото после операции на колене.

"К любой ситуации подходим с юмором!!! У меня давно были некоторые проблемы с коленом - и я решился согласиться на ремонт!Были манипуляции с мениском и чуть со связкой! Операция прошла хорошо!Прихожу в себя.Всем миру и здоровья!Берегите себя дорогие мои! Обнял всех!", - пишет он.

На фото видно, как он выехал после операции еще на кресле каталке и с дренажем для отвода крови из раны, но вполне уже довольный.

Первым ему написал сам Эктор - он пожелал быстрее восстанавливаться, и всегда оставаться здоровым.

Поклонники, коллеги и друзья также написали пожелания выздоравливать, и начали спрашивать, а что же случилось?

В больнице не обошлось без внимания фанатов. Звезда "МастерШефа" с удовольствием давал автографы.

40-летний Ярославский - один из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года. Постоянный участник фестиваля Chef’s week и спикер международных конгрессов шеф-поваров Creative Chef’s Summit, Chef Congress Fontegro, InRestFest.

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